Ukrajinci trdijo, da so zajeli Kitajca, ki sta se borila za rusko vojsko

Zelenski trdi, da so vojakoma zasegli tudi osebne dokumente in bančne kartice. Po njegovih trditvah je v ruski vojski več kitajskih državljanov. "Trenutno obveščevalna in varnostna služba ter vojska preverjajo vsa dejstva," je zapisal in ministru za zunanje zadeve že naročil, naj nemudoma stopi v stik s Pekingom, od katerega Ukrajinci zdaj pričakujejo pojasnilo. V Kijevu pričakujejo tudi odziv EU in ZDA.

Zelenski je v zapisu dodal, da gre še za en dokaz, da Putin dela vse, da se vojna ne bi končala.

Če se bo izkazalo, da sta vojaka res državljana Kitajske, bi to pomenilo prisotnost nove tretje države s škornji na tleh v vojni. V začetku leta je bilo v regijo Kursk najverjetneje napotenih 12 tisoč vojakov iz Severne Koreje, ki so se prav tako pridružili ruskim silam. "Obstaja razlika. Vojaki iz Severne Koreje so se borili proti nam na fronti v Kursku, medtem ko se Kitajci borijo na ukrajinskem ozemlju. O tem pomembnem vprašanju se moramo pogovoriti s partnerji," je po poročanju Euronewsa še povedal Zelenski.