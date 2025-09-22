Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tujina

Ukrajinci uničili dve Čajki

Sevastopol, 22. 09. 2025 08.27 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
0

21. septembra so v akciji ukrajinske obveščevalne službe in njene posebne enote Primari bili uničeni ali poškodovani trije ruski zrakoplovi, med njimi amfibijski letali Be-12 Čajka ter jurišno-transportni helikopter Mi-8.

Be-12 Čajka
Be-12 Čajka FOTO: Wikipedia

Ukrajinska obveščevalna služba (GUR) je objavila posnetke napada z droni na rusko tehniko na Krimu. Kot so sporočili, so uničili dve amfibijski letali Be-12 Čajka (galeb). Iz posnetkov je razvidno, da so pri tem uporabili brezpilotnike. 

Gre za prvo znano izgubo omenjenih letal v rusko-ukrajinski vojni. "To je prvi napad na Be-12 v zgodovini," so sporočili iz agencije. 

Berijev Be-12 Čajka, z Natovo oznako "Mail", je dvomotorno turboprobelersko letalo, ki so ga zasnovali v Sovjetski zvezi v poznih petdesetih letih. Nekateri mu pogovorno pravijo tudi 'leteči čoln'. Čajka namreč lahko pristane tako na morju kot na kopnem. Skupno so jih zgradili okrog 150, nekaj pa jih je še vedno v uporabi, tudi v ukrajinski vojski.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glavna naloga je letala je bilo v preteklosti odkrivanje podmornic, danes pa naj bi ga ruska vojska uporabljala predvsem za odkrivanje ukrajinskih vodnih dronov Magura V5, s katerimi Ukrajinci napadajo ladje črnomorske flote. Pred časom je britanska obveščevalna služba sporočila, da ruska vojska "množično uporablja" Čajke za ta namen. 

Letala so modernizirali leta 2018 in jih opremili z novim namerilnim sistemom, sodobnejšo oborožitvijo ter sistemi za radarsko in magnetno zaznavanje. Čajke nosijo sodobne protipodmorniške torpede in globinske bombe. Zaradi dodatnih rezervoarjev goriva lahko Čajke v zraku ostanejo več ur, njihov dolet pa je tudi do 4000 kilometrov.

Med nočnim napadom je Ukrajincem uspelo poškodovani še en ruski jurišno-transportni helikopter Mi-8.

čajka letalo rusija ukrajina
Naslednji članek

Močno deževje v Španiji zahtevalo smrtno žrtev, v Franciji izpadi elektrike

Naslednji članek

Rusko izvidniško letalo znova nad Baltikom, posredovala nemška in švedska letala

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256