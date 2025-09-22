Ukrajinci uničili dve Čajki

Ukrajinska obveščevalna služba (GUR) je objavila posnetke napada z droni na rusko tehniko na Krimu. Kot so sporočili, so uničili dve amfibijski letali Be-12 Čajka (galeb). Iz posnetkov je razvidno, da so pri tem uporabili brezpilotnike.
Gre za prvo znano izgubo omenjenih letal v rusko-ukrajinski vojni. "To je prvi napad na Be-12 v zgodovini," so sporočili iz agencije.
Berijev Be-12 Čajka, z Natovo oznako "Mail", je dvomotorno turboprobelersko letalo, ki so ga zasnovali v Sovjetski zvezi v poznih petdesetih letih. Nekateri mu pogovorno pravijo tudi 'leteči čoln'. Čajka namreč lahko pristane tako na morju kot na kopnem. Skupno so jih zgradili okrog 150, nekaj pa jih je še vedno v uporabi, tudi v ukrajinski vojski.
Glavna naloga je letala je bilo v preteklosti odkrivanje podmornic, danes pa naj bi ga ruska vojska uporabljala predvsem za odkrivanje ukrajinskih vodnih dronov Magura V5, s katerimi Ukrajinci napadajo ladje črnomorske flote. Pred časom je britanska obveščevalna služba sporočila, da ruska vojska "množično uporablja" Čajke za ta namen.
Letala so modernizirali leta 2018 in jih opremili z novim namerilnim sistemom, sodobnejšo oborožitvijo ter sistemi za radarsko in magnetno zaznavanje. Čajke nosijo sodobne protipodmorniške torpede in globinske bombe. Zaradi dodatnih rezervoarjev goriva lahko Čajke v zraku ostanejo več ur, njihov dolet pa je tudi do 4000 kilometrov.
Med nočnim napadom je Ukrajincem uspelo poškodovani še en ruski jurišno-transportni helikopter Mi-8.