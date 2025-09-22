Ukrajinci uničili dve Čajki

Ukrajinska obveščevalna služba (GUR) je objavila posnetke napada z droni na rusko tehniko na Krimu. Kot so sporočili, so uničili dve amfibijski letali Be-12 Čajka (galeb). Iz posnetkov je razvidno, da so pri tem uporabili brezpilotnike.

Gre za prvo znano izgubo omenjenih letal v rusko-ukrajinski vojni. "To je prvi napad na Be-12 v zgodovini," so sporočili iz agencije.

Berijev Be-12 Čajka, z Natovo oznako "Mail", je dvomotorno turboprobelersko letalo, ki so ga zasnovali v Sovjetski zvezi v poznih petdesetih letih. Nekateri mu pogovorno pravijo tudi 'leteči čoln'. Čajka namreč lahko pristane tako na morju kot na kopnem. Skupno so jih zgradili okrog 150, nekaj pa jih je še vedno v uporabi, tudi v ukrajinski vojski.