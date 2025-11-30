Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ukrajinci v Črnem morju zadeli dva tankerja iz ruske senčne flote

Kijev, 30. 11. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

Ukrajinske sile so v Črnem morju zadele dva naftna tankerja iz t. i. ruske senčne flote, s katero se Rusija izogiba mednarodnim sankcijam. Ukrajinska delegacija je sicer v soboto odpotovala v ZDA na nadaljevanje pogovorov o mirovnem načrtu. Z ameriškimi uradniki naj bi se sestali na Floridi.

Dva naftna tankerja, imenovana Kairos in Virat, sta prazna plula proti Novorosijsku, večjem ruskem naftnem terminalu v Črnem morju, je za Reuters povedal ukrajinski uradnik.

Po podatkih turških oblasti sta tankerja plula pod zastavo Gambije. Oba so ukrajinske sile prvič napadle v petek, tanker Virat pa je bil napaden tudi v soboto. O morebitnih žrtvah ne poročajo. Turčija je sporočila, da sta dva turška čolna priskočila na pomoč posadki pri gašenju požara na ladji Kairos.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tankerja naj bi bila del t. i. ruske senčne flote. Izraz se nanaša na stotine tankerjev, ki jih Rusija uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam, uvedenim po začetku invazije na Ukrajino leta 2022.

Napad so Ukrajinci izvedli z vodnimi droni. Gre za gliserje brez posadke, polne eksploziva, ki, ko se približajo cilju, eksplodirajo. 

V ločenem incidentu je kaspijski konzorcij, ki upravlja naftovod, po katerem prek Rusije transportirajo večino kazahstanske nafte, sporočil, da so po nočnem ukrajinskem napadu začasno ustavili natovarjanje v pristanišču Novorosijsk.

Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v soboto oznanil, da je ukrajinska delegacija pod vodstvom Rustema Umerova odpotovala v ZDA, da bi nadaljevala pogovore o mirovnem načrtu za konec vojne.

Umerov je prevzel vodenje delegacije, potem ko se je zaradi korupcijskega škandala poslovil vplivni vodja kabineta Zelenskega Andrij Jermak.

Preberi še Jermak po korupcijskem škandalu zapušča politiko in odhaja na fronto

Ukrajinska delegacija naj bi se danes na Floridi sestala z ameriškimi uradniki. Steve Witkoff, odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se medtem prihodnji teden odpravlja v Moskvo, poroča BBC.

ukrajina rusija črno morje
Naslednji članek

Pogrešano Avstrijko našli mrtvo: policisti bodo predstavili ugotovitve

Naslednji članek

Na otroški rojstnodnevni zabavi odjeknili streli: najmanj štirje mrtvi

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385