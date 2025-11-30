Ukrajinci v Črnem morju zadeli dva tankerja iz ruske senčne flote

Ukrajinske sile so v Črnem morju zadele dva naftna tankerja iz t. i. ruske senčne flote, s katero se Rusija izogiba mednarodnim sankcijam. Ukrajinska delegacija je sicer v soboto odpotovala v ZDA na nadaljevanje pogovorov o mirovnem načrtu. Z ameriškimi uradniki naj bi se sestali na Floridi.

Dva naftna tankerja, imenovana Kairos in Virat, sta prazna plula proti Novorosijsku, večjem ruskem naftnem terminalu v Črnem morju, je za Reuters povedal ukrajinski uradnik. Po podatkih turških oblasti sta tankerja plula pod zastavo Gambije. Oba so ukrajinske sile prvič napadle v petek, tanker Virat pa je bil napaden tudi v soboto. O morebitnih žrtvah ne poročajo. Turčija je sporočila, da sta dva turška čolna priskočila na pomoč posadki pri gašenju požara na ladji Kairos.

Tankerja naj bi bila del t. i. ruske senčne flote. Izraz se nanaša na stotine tankerjev, ki jih Rusija uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam, uvedenim po začetku invazije na Ukrajino leta 2022. Napad so Ukrajinci izvedli z vodnimi droni. Gre za gliserje brez posadke, polne eksploziva, ki, ko se približajo cilju, eksplodirajo.

V ločenem incidentu je kaspijski konzorcij, ki upravlja naftovod, po katerem prek Rusije transportirajo večino kazahstanske nafte, sporočil, da so po nočnem ukrajinskem napadu začasno ustavili natovarjanje v pristanišču Novorosijsk. Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v soboto oznanil, da je ukrajinska delegacija pod vodstvom Rustema Umerova odpotovala v ZDA, da bi nadaljevala pogovore o mirovnem načrtu za konec vojne. Umerov je prevzel vodenje delegacije, potem ko se je zaradi korupcijskega škandala poslovil vplivni vodja kabineta Zelenskega Andrij Jermak.