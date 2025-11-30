Ukrajinci v Črnem morju zadeli dva tankerja iz ruske senčne flote

Dva naftna tankerja, imenovana Kairos in Virat, sta prazna plula proti Novorosijsku, večjem ruskem naftnem terminalu v Črnem morju, je za Reuters povedal ukrajinski uradnik.
Po podatkih turških oblasti sta tankerja plula pod zastavo Gambije. Oba so ukrajinske sile prvič napadle v petek, tanker Virat pa je bil napaden tudi v soboto. O morebitnih žrtvah ne poročajo. Turčija je sporočila, da sta dva turška čolna priskočila na pomoč posadki pri gašenju požara na ladji Kairos.
Tankerja naj bi bila del t. i. ruske senčne flote. Izraz se nanaša na stotine tankerjev, ki jih Rusija uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam, uvedenim po začetku invazije na Ukrajino leta 2022.
Napad so Ukrajinci izvedli z vodnimi droni. Gre za gliserje brez posadke, polne eksploziva, ki, ko se približajo cilju, eksplodirajo.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
V ločenem incidentu je kaspijski konzorcij, ki upravlja naftovod, po katerem prek Rusije transportirajo večino kazahstanske nafte, sporočil, da so po nočnem ukrajinskem napadu začasno ustavili natovarjanje v pristanišču Novorosijsk.
Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v soboto oznanil, da je ukrajinska delegacija pod vodstvom Rustema Umerova odpotovala v ZDA, da bi nadaljevala pogovore o mirovnem načrtu za konec vojne.
Umerov je prevzel vodenje delegacije, potem ko se je zaradi korupcijskega škandala poslovil vplivni vodja kabineta Zelenskega Andrij Jermak.
Ukrajinska delegacija naj bi se danes na Floridi sestala z ameriškimi uradniki. Steve Witkoff, odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se medtem prihodnji teden odpravlja v Moskvo, poroča BBC.