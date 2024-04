Ukrajinci z več deset droni nad Rostov, napad v Harkovu terjal smrtne žrtve

To mesto je bilo junija lani tudi prizorišče upora plačancev najemniške vojske Wagner, ki so začasno prevzeli nadzor nad vojaškimi poslopji, do konca dneva pa odnehali.

Poleg tega so droni ponoči poleteli še nad regije Saratov, Kursk, Belgorod in Krasnodar, je še javilo rusko ministrstvo.

Ukrajina, ki se že več kot dve leti sooča z rusko agresijo, je v zadnjih tednih okrepila napade na Rusijo, zlasti na energetsko infrastrukturo.

Ruske sile z brezpilotnimi letali Šahed nad Harkov

Stanovanjski stavbi in elektrarna v drugem največjem mestu v Ukrajini so bile včeraj zvečer tarča brezpilotnikov Šahed, napad pa je terjal tudi smrtne žrtve.

Ko je zadel prvi izstrelek, so na območje prispeli gasilci, da bi pogasili požar, ki se je ob tem razplamtel, a kmalu zatem je priletel še drugi, žrtve pa so bili ravno gasilci. Ukrajinski uradniki so večkrat opozorili in obtožili Rusijo, da takšno taktiko izvaja namerno. Ima tudi svoje ime, v vojaškem žargonu ji rečejo "dvojni udarec" in je večkrat videna taktika na vojnih območjih. Uporabljali so jo tako Savdijci v Jemnu, Američani v Pakistanu in Jemnu ter Rusi in Sirijci v sirski državljanski vojni.