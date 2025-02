Ukrajinci zadeli pomemben plinovod, Rusi sestrelili 90 ukrajinskih dronov

"Ponoči so naši sistemi zračne obrambe prestregli in uničili 90 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in protiladijsko manevrirno raketo Neptun," je rusko ministrstvo sporočilo na omrežju Telegram.

Dodali so, da je bilo 38 brezpilotnikov sestreljenih nad Azovskim morjem, 24 nad regijo Krasnodar na jugu Rusije, preostali pa nad več drugimi regijami na jugu in zahodu države ter nad zasedenim polotokom Krim.

Kljub številnim sestrelitvam so ukrajinski droni v regiji Krasnodar zadeli pomemben naftovod, je po navedbah AFP danes sporočilo podjetje Caspian Pipeline Consortium, ki upravlja z naftovodom.

Dodali so, da je napad povzročil omejitve pri dobavi nafte iz sosednjega Kazahstana. Naftovod je namreč namenjen transportu kazahstanske nafte prek južne Rusije za izvoz prek Črnega morja, tudi v zahodno Evropo.

Ukrajinske letalske sile so medtem danes sporočile, da so sestrelile 83 od 147 brezpilotnih letalnikov, ki jih je ponoči nad Ukrajino izstrelila Rusija.

Rusija in Ukrajina redno poročata o medsebojnih napadih z brezpilotnimi letalniki, njihova tarča je pogosto tudi energetska infrastruktura.

Bliža se tretja obletnica začetka vojne

Od začetka vojne v Ukrajini, ki se je lani z nepričakovanim vdorom v regijo Kursk razširila na rusko ozemlje, bodo sicer 24. februarja minila tri leta.

V zadnjih dneh so voditelji Ukrajine, ZDA in Rusije izrazili pripravljenost na začetek mirovnih pogajanj. Ameriški in ruski uradniki naj bi pogovore začeli že v torek v Savdski Arabiji. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je ob tem pojasnil, da bi Ukrajina lahko sodelovala v poznejših "pravih pogajanjih", če bo do njih prišlo.