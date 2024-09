Ukrajinci zadovoljni z ofenzivo v Kursku, Rusi naj bi napredovali proti Pokrovsku

OGLAS

Ofenziva v Kursku naj bi bila del strategije za upočasnitev napredovanja Rusije proti strateško pomembnemu mestu Pokrovsk v Donecku na vzhodu Ukrajine, trdijo ukrajinski uradniki. V pogovoru za CNN je Sirski dejal, da Ukrajina dela "vse, kar je mogoče, da ne bi izgubila Pokrovska". "V zadnjih šestih dneh sovražnik v smeri Pokrovska ni napredoval niti za meter," je dejal. "Z drugimi besedami, naša strategija deluje." Razmere na frontni črti in trditev obeh strani sicer ni bilo mogoče preveriti. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred tem dejal, da ofenziva v Kursku ni upočasnila napredovanje Rusije in da je le oslabila obrambo Ukrajine v Donecku, poroča Al Jazeera. Analitiki namreč trdijo, da je Rusija z ukrajinskega vzhoda v Kursk, kjer njene sile podpirajo naborniki in etnični čečenski borci, premaknila zelo malo vojakov, tako da njihov položaj na vzhodnem bojišču sploh ni ogrožen. Trdijo namreč prav nasprotno, da so napredovali proti Pokrovsku in da so zavzeli več majhnih vasi vzhodno od Pokrovska ter bližnji Mirnograd.

Regija Kursk FOTO: AP icon-expand

Tudi Sirski je sicer priznal, da so razmere v Pokrovsku malce problematične, vendar je vztrajal, da ima ofenziva v Kursku želeni učinek. "Odvzeli smo jim možnost manevriranja in pošiljanja okrepitev," je dodal. "Vemo, da sta se zmanjšali količina artilerijskega obstreljevanja in intenzivnost ofenzive, zato mislim, da je bila strategija izbrana pravilno in da nam bo prinesla želeni rezultat."

Med nadaljevanjem spopadov in novim valom ruskega bombardiranja, v katerem je bilo v zadnjem tednu ubitih več deset ljudi, je Ukrajina močno okrepila pritisk na ZDA in druge zaveznice, naj ji zagotovijo več zračne obrambe in ji dovolijo tudi uporabo zahodnega dobavljenega orožja dolgega dosega na vojaške cilje v Rusiji. A to Američanom do sedaj ni najbolj dišalo, o tem bodo sicer še razpravljali, ko se bodo v Nemčiji sestali člani kontaktne skupine za obrambo Ukrajine (UDCG), ki Ukrajini zagotavlja vojaško pomoč. Pred srečanjem je Združeno kraljestvo napovedalo dobavo 650 lahkih večnamenskih raketnih sistemov za okrepitev, prve dobave pa bodo izvedene do konca leta.

Lloyd Austin, ameriški obrambni minister in Volodimir Zelenski, ukrajinski predsednik FOTO: AP icon-expand

"V zadnjih dneh smo bili priča tragičnim posledicam neselektivnih ruskih napadov na Poltavo in Lvov," je dejal britanski obrambni minister John Healey. "Te nove rakete, izdelane v Združenem kraljestvu, bodo Ukrajini pomagale pri obrambi njenih ljudi, infrastrukture in ozemlja pred Putinovimi brutalnimi napadi."

Ukrajina dobila novega zunanjega ministra Po odhodu enega najbolj prepoznavnih obrazov Ukrajine na mednarodnem prizorišču Dmitrija Kulebe bodo Ukrajinci dobili novega ministra. Gre za Andrija Sibiho, nekdanjega veleposlanika v Turčiji, ki je do sedaj delal kot Kulebov namestnik. A preden zamenjajo kogar koli, mora spremembe odobriti parlament. Ukrajinska zakonodajalca sta sicer za AP že potrdila glasovanje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si namreč prizadeva vdahniti nov pristop v svojo administracijo, zamenjati pa želi skoraj ducat najvišjih uradnikov v okviru največjega pretresa vlade, odkar se je 24. februarja 2022 začela obsežna ruska invazija, poroča AP. Zamenjani naj bi bili tudi vodje strateške industrije, pravosodja, naravnih virov in kmetijstva. Zelenski je namreč dejal, da Ukrajina potrebuje "novo energijo". Pred državo je namreč huda zima, ki bo znova preizkušala odločnost države. Poleg tega je pod velikim pritiskom ukrajinsko električno omrežje, potem ko so ruski izstrelki in brezpilotna letala izločili približno 70 odstotkov proizvodnih zmogljivosti države. To lahko pomeni, da bomo ostali brez toplote in vode.