Ukrajinci zajeli dva kitajska prostovoljca v ruski vojski

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je dejal, da kitajski vojaki, ki se borijo na ukrajinskem ozemlju, "postavljajo pod vprašaj deklarirano držo Kitajske, ki pravi, da se zavzema za mir" in dodal, da so kitajskega veleposlanika v Kijevu pozvali na zagovor. "Odločno obsojamo vpletenost kitajskih državljanov v agresivno rusko vojno proti Ukrajini, kot tudi njihovo sodelovanje v boju proti ukrajinskim silam." Gre sicer za prvo uradno obtožbo, da Kitajska v Ukrajino pošilja prostovoljce. V Pekingu in Moskvi se na te obtožbe še niso uradno odzvali, poroča BBC .

Na zadnjem seznamu tujih prostovoljcev, ki se borijo v ukrajinskih vrstah in ga objavljajo ruske oblasti, je sedem kitajskih državljanov, eden od teh je bil v spopadih ubit. Zelo verjetno se kitajski prostovoljci tako borijo na obeh straneh.

Volodimir Zelenski je v izjavi na omrežju Telegram dejal, da so bili vojaki ujeti v vzhodni ukrajinski regiji Doneck z identifikacijskimi dokumenti, vključno z bančnimi karticami, na katerih so bili njihovi osebni podatki. Ukrajinske sile so se borile s šestimi kitajskimi vojaki in dva od njih zajele, je dejal.

Zapisu je dodal videoposnetek, ki prikazuje enega od domnevnih kitajskih ujetnikov v lisicah, ki govori mandarinsko kitajščino in opisuje nedavno bitko, poroča BBC. "Imamo informacije, ki kažejo, da je v okupatorjevih enotah veliko več kitajskih državljanov," je dejal. "Vpletenost Kitajske, skupaj z drugimi državami, neposredno ali posredno, v to vojno v Evropi je jasen signal, da Putin namerava storiti vse drugo kot končati vojno," je dodal Zelenski. Ukrajinski predsednik je pozval k odzivu "ZDA, Evrope in vseh tistih po svetu, ki si želijo miru". Preiskava poteka, ujetniki pa so trenutno v priporu ukrajinske varnostne službe.

Zelenski je bil sicer deležen kritik zaradi imena datoteke videoposnetka. Ta je bila naslovljena z "0804_Korean_soldier 2.mp4". Predsednik je nato objavo izbrisal in jo poobjavil z imenom "0804.mp4". Ukrajina je pred nekaj meseci sporočila, da je v ruski regiji Kursk zajela dva severnokorejska vojaka. Ti naj bi se po trditvah Kijeva množično borili na ruski strani.