Ukrajinci zaustavili ruski preboj na vzhodnem krilu Pokrovska

Ključna kraja za obrambo Pokrovska - na vzhodnem krilu - sta logistični center Dobropilje in Rodinske. Naselji namreč ščitita glavno prometno arterijo, ki Pokrovsk povezuje z de facto upravnim središčem Donetska Kramatorskom. Padec vasi Rodinske, sploh pa Dobropilje, bi po hitrem postopku zapečatil usodo Pokrovska in Mirnograda, saj bi jima za oskrbo (ali evakuacijo) preostala le še avtocesta E50, ki pa je že delno pod nadzorom ruskih dronov.
Hitra zaustavitev ruskega prodora je bila tako ključnega pomena za ukrajinski generalštab. Ta je na območje iz drugih delov fronte poslal nabor nekaterih najboljših enot ukrajinske vojske. Kot razkrivajo dostopni podatki na spletu, so v zaustavitev prodora poslali: brigado Azov, enote 79. in 82. brigade, 25. jurišno brigado, bataljon 92. brigade, 32. in 93. mehanizirano brigado, 38. marinsko brigado, 14. brigado, policijo in specialne enote SBU.
Na drugi strani ni znana množičnost ruskega napada, saj se poročila med seboj zelo razlikujejo. Preboj naj bi uvodoma izvršile majhne skupine vojakov z opremo za delovanje proti dronom, ki so se uspele infiltrirati v ukrajinsko zaledje in zasedle več slabo branjenih položajev. Nato naj bi jim sledila jurišna pehota. Po nekaterih poročilih so uspeli zasesti kraj Zoloti Kolodezi, več kot 15 kilometrov od izhodiščnih položajev, presekati cesto Pokrovsk-Kramatorsk, posamezne diverzanstke skupine pa že delovale v neposredni okolici Dobropilja.
Toda, za uvedbo oklepnih enot, ki bi hitro nadaljevale ruski preboj, jim je očitno zmanjkalo časa zaradi nezanesljivih transportnih poti. Rusom namreč ni uspelo zasesti Šahove, lokalnega vozlišča, kar bi jim omogočalo hitrejši prihod okrepitev in razširitev mostišča. Na drugi strani je Ukrajina brez večjih težav uspela pripeljati omenjene enote, ki so šle v hiter protinapad. Po dostopnih podatkih so ruske sile potisnili iz Zolotega Kolodeza ter, pomembneje, stran od ceste Pokrovsk-Kramatorsk. Ukrajinski viri trdijo, da so v protinapadu Rusi utrpeli več sto žrtev (ubitih in ranjenih).
Čeprav Ukrajincem ni uspelo izničiti celotnega ruskega napredka, je najhujši scenarij za Kijev sedaj preprečen. Pokrovsk je sicer še vedno v zelo neugodnem položaju, prav tako Kostjantinovka, pomembna utrdba, več deset kilometrov vzhodno od Pokrovska. Toda za Ruse to pomeni, da morajo znova iskati šibko točko v obrambi in za to nameniti več sredstev v ljudstvu in opremi.
Metdem pa bi transfer najboljših ukrajinskih enot iz drugih delov bojišča lahko povzročil več podobnih scenarijev drugod, svarijo analitiki, saj Rusija vrši konstanten pritisk vzdolž celotne fronte. Pri tem geolokacije razkrivajo, da so ruske sile vstopile v severni del Kupjanska v Harkovski oblasti in se približale Seversku, prav tako pomembni utrdbi, vzhodno od Slavjanska. Da Rusija uporablja strategijo "tisočerih vbodov", je v današnjem pogovoru za medije povedal tudi načelnik ukrajinskega generalštaba Aleksandr Sirski, ki je tudi dejal, da ruske sile pripravljajo večjo ofenzivo v Zaporožju.
