Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Ukrajinci zaustavili ruski preboj na vzhodnem krilu Pokrovska

Pokrovsk, 18. 08. 2025 16.52 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Mirko Vorkapić
Komentarji
5

Ukrajinska vojska je uspela stabilizirati fronto severovzhodno od Pokrovska, potem ko je na območje napotila več brigad, med njimi nekatere elitne enote. Ruske sile so namreč le nekaj dni pred srečanjem Trumpa in Putina prodrle okrog 15 kilometrov v ukrajinsko zaledje in ogrozile stabilnost celotne fronte v Donbasu. Toda, kot kaže, so ukrajinske okrepitve prehitele ruske rezerve, ki niso uspele razviti nadaljnjega preboja. Pokrovsk je še vedno v polobroču, vendar je njegov hitri padec z ukrajinskimi protinapadi preprečen.

Ključna kraja za obrambo Pokrovska - na vzhodnem krilu - sta logistični center Dobropilje in Rodinske. Naselji namreč ščitita glavno prometno arterijo, ki Pokrovsk povezuje z de facto upravnim središčem Donetska Kramatorskom. Padec vasi Rodinske, sploh pa Dobropilje, bi po hitrem postopku zapečatil usodo Pokrovska in Mirnograda, saj bi jima za oskrbo (ali evakuacijo) preostala le še avtocesta E50, ki pa je že delno pod nadzorom ruskih dronov. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hitra zaustavitev ruskega prodora je bila tako ključnega pomena za ukrajinski generalštab. Ta je na območje iz drugih delov fronte poslal nabor nekaterih najboljših enot ukrajinske vojske. Kot razkrivajo dostopni podatki na spletu, so v zaustavitev prodora poslali: brigado Azov, enote 79. in 82. brigade, 25. jurišno brigado, bataljon 92. brigade, 32. in 93. mehanizirano brigado, 38. marinsko brigado, 14. brigado, policijo in specialne enote SBU.

Preberi še Nenaden ruski prodor: 'Na liniji Pokrovsk-Kostjantinivka vlada popoln kaos'

Na drugi strani ni znana množičnost ruskega napada, saj se poročila med seboj zelo razlikujejo. Preboj naj bi uvodoma izvršile majhne skupine vojakov z opremo za delovanje proti dronom, ki so se uspele infiltrirati v ukrajinsko zaledje in zasedle več slabo branjenih položajev. Nato naj bi jim sledila jurišna pehota. Po nekaterih poročilih so uspeli zasesti kraj Zoloti Kolodezi, več kot 15 kilometrov od izhodiščnih položajev, presekati cesto Pokrovsk-Kramatorsk, posamezne diverzanstke skupine pa že delovale v neposredni okolici Dobropilja. 

Toda, za uvedbo oklepnih enot, ki bi hitro nadaljevale ruski preboj, jim je očitno zmanjkalo časa zaradi nezanesljivih transportnih poti. Rusom namreč ni uspelo zasesti Šahove, lokalnega vozlišča, kar bi jim omogočalo hitrejši prihod okrepitev in razširitev mostišča. Na drugi strani je Ukrajina brez večjih težav uspela pripeljati omenjene enote, ki so šle v hiter protinapad. Po dostopnih podatkih so ruske sile potisnili iz Zolotega Kolodeza ter, pomembneje, stran od ceste Pokrovsk-Kramatorsk. Ukrajinski viri trdijo, da so v protinapadu Rusi utrpeli več sto žrtev (ubitih in ranjenih).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav Ukrajincem ni uspelo izničiti celotnega ruskega napredka, je najhujši scenarij za Kijev sedaj preprečen. Pokrovsk je sicer še vedno v zelo neugodnem položaju, prav tako Kostjantinovka, pomembna utrdba, več deset kilometrov vzhodno od Pokrovska. Toda za Ruse to pomeni, da morajo znova iskati šibko točko v obrambi in za to nameniti več sredstev v ljudstvu in opremi.

Metdem pa bi transfer najboljših ukrajinskih enot iz drugih delov bojišča lahko povzročil več podobnih scenarijev drugod, svarijo analitiki, saj Rusija vrši konstanten pritisk vzdolž celotne fronte. Pri tem geolokacije razkrivajo, da so ruske sile vstopile v severni del Kupjanska v Harkovski oblasti in se približale Seversku, prav tako pomembni utrdbi, vzhodno od Slavjanska. Da Rusija uporablja strategijo "tisočerih vbodov", je v današnjem pogovoru za medije povedal tudi načelnik ukrajinskega generalštaba Aleksandr Sirski, ki je tudi dejal, da ruske sile pripravljajo večjo ofenzivo v Zaporožju. 

pokrovsk ukrajina rusija preboj
Naslednji članek

Motorist v Italiji po udaru strele med vožnjo umrl

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Con-vid 1984
18. 08. 2025 17.09
Vi se kar trudite, ne grem na fronto
ODGOVORI
0 0
IskraLJ
18. 08. 2025 17.08
+1
Ahhahhaaha, dejte no
ODGOVORI
1 0
manga
18. 08. 2025 17.01
+2
O pobitih francoskih plačancih pa ne pišete.
ODGOVORI
5 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089