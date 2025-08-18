Ukrajinci zaustavili ruski preboj na vzhodnem krilu Pokrovska

Ukrajinska vojska je uspela stabilizirati fronto severovzhodno od Pokrovska, potem ko je na območje napotila več brigad, med njimi nekatere elitne enote. Ruske sile so namreč le nekaj dni pred srečanjem Trumpa in Putina prodrle okrog 15 kilometrov v ukrajinsko zaledje in ogrozile stabilnost celotne fronte v Donbasu. Toda, kot kaže, so ukrajinske okrepitve prehitele ruske rezerve, ki niso uspele razviti nadaljnjega preboja. Pokrovsk je še vedno v polobroču, vendar je njegov hitri padec z ukrajinskimi protinapadi preprečen.

Ključna kraja za obrambo Pokrovska - na vzhodnem krilu - sta logistični center Dobropilje in Rodinske. Naselji namreč ščitita glavno prometno arterijo, ki Pokrovsk povezuje z de facto upravnim središčem Donetska Kramatorskom. Padec vasi Rodinske, sploh pa Dobropilje, bi po hitrem postopku zapečatil usodo Pokrovska in Mirnograda, saj bi jima za oskrbo (ali evakuacijo) preostala le še avtocesta E50, ki pa je že delno pod nadzorom ruskih dronov.

Hitra zaustavitev ruskega prodora je bila tako ključnega pomena za ukrajinski generalštab. Ta je na območje iz drugih delov fronte poslal nabor nekaterih najboljših enot ukrajinske vojske. Kot razkrivajo dostopni podatki na spletu, so v zaustavitev prodora poslali: brigado Azov, enote 79. in 82. brigade, 25. jurišno brigado, bataljon 92. brigade, 32. in 93. mehanizirano brigado, 38. marinsko brigado, 14. brigado, policijo in specialne enote SBU.

Na drugi strani ni znana množičnost ruskega napada, saj se poročila med seboj zelo razlikujejo. Preboj naj bi uvodoma izvršile majhne skupine vojakov z opremo za delovanje proti dronom, ki so se uspele infiltrirati v ukrajinsko zaledje in zasedle več slabo branjenih položajev. Nato naj bi jim sledila jurišna pehota. Po nekaterih poročilih so uspeli zasesti kraj Zoloti Kolodezi, več kot 15 kilometrov od izhodiščnih položajev, presekati cesto Pokrovsk-Kramatorsk, posamezne diverzanstke skupine pa že delovale v neposredni okolici Dobropilja. Toda, za uvedbo oklepnih enot, ki bi hitro nadaljevale ruski preboj, jim je očitno zmanjkalo časa zaradi nezanesljivih transportnih poti. Rusom namreč ni uspelo zasesti Šahove, lokalnega vozlišča, kar bi jim omogočalo hitrejši prihod okrepitev in razširitev mostišča. Na drugi strani je Ukrajina brez večjih težav uspela pripeljati omenjene enote, ki so šle v hiter protinapad. Po dostopnih podatkih so ruske sile potisnili iz Zolotega Kolodeza ter, pomembneje, stran od ceste Pokrovsk-Kramatorsk. Ukrajinski viri trdijo, da so v protinapadu Rusi utrpeli več sto žrtev (ubitih in ranjenih).

