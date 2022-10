'Ukrajine ni mogoče ustrahovati. Lahko je le še bolj enotna'

Po navedbah ukrajinske vojske je bilo prizadetih približno 20 ukrajinskih naselij. Napadi so povzročili tudi izpad električne energije v regijah Kijev, Lvov, Sumy, Ternopil in Khmelnytsky.

Ruski veleposlanik Anatolij Antonov je v ponedeljek posvaril Washington in njegove zaveznike, da bi dodatno pošiljanje orožja v Ukrajino lahko vodilo v nadaljnje zaostrovanja vojne. "ZDA in njihove zaveznice pozivamo, naj ne prestopijo 'rdeče črte'. Prenehajte oskrbovati režim v Kijevu, saj bo to privedlo le do podaljševanja konflikta," poroča CNN.

Bela hiša je po pogovoru predsednikov sporočila, da je Biden že obljubil nadaljnjo podporo pri obrambi, vključno z naprednimi sistemi zračne obrambe. "Napadi so dokaz popolne brutalnosti Putinove nezakonite vojne," je po poročanju BBC-ja dejal Biden.

Nemčija je medtem Ukrajini dostavila prvega od štirih sistemov zračne obrambe IRIS-T SLM, že julija so pomoč pri opremi za zračno obrambo obljubile tudi ZDA. Zelenski se je pogovarjal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in sporočil, da je zračna obramba trenutno njihova prednostna naloga v obrambnem sodelovanju.

Estonija je medtem pripravila zakonodajo, ki bi Rusijo označila za teroristično državo.

Rusi načrtujejo selitev 40 tisoč ljudi iz Hersona na Krim

Ruski uradniki določajo pogoje za preselitev 40 tisoč ljudi iz regije Herson na Krim in v Rusijo. Vodja proruskih oblasti regije Herson Vladimir Saldo je sporočil, da nameravajo v različne ruske regije sprejeti 10 tisoč ljudi. Saldo je premestitev prebivalcev Hersonske oblasti opredelil kot "počitniški" program za otroke in njihove starše, poroča SkyNews.

Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske v Odesi Sergej Bratčuk pa trdi, da Rusi otrok in njihovih staršev morda ne nameravajo vrniti v Herson.

Ruski in beloruski vojaki skupaj na belorusko-ukrajinski meji

Medtem je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, tesen zaveznik predsednika Putina, privolil v napotitev svojih sil na belorusko mejo z Ukrajino, kjer se bodo povezali z ruskimi vojaki. Po njegovih besedah Kijev ogroža tudi njegovo državo, poroča BBC.

Lukašenko se je v Sankt Peterburgu na štiri oči sestal s predsednikom Putinom in dejal, da je bil po neuradnih kanalih obveščen o načrtih za akcijo "Krimski most 2" proti Belorusiji. S tem se je skliceval na sobotno eksplozijo na mostu, ki povezuje Rusijo in Krim.

Putin posvaril pred "ostrimi povračilnimi ukrepi"

Vladimir Putin je zatrdil, da so bili raketni napadi z vojaških ladij, strateških bombnikov in iranskih brezpilotnih letal povračilni ukrepi za sobotno eksplozijo, ki je poškodovala most, ki povezuje Rusijo s Krimskim polotokom. Ruski predsednik je posvaril pred še bolj "ostrimi povračilnimi ukrepi" v primeru nadaljnjih ukrajinskih napadov.

"Naj ne bo nobenega dvoma, če se bodo poskusi terorističnih napadov nadaljevali, bo odgovor Rusije strog," je svojemu varnostnemu svetu v televizijskem nastopu dejal Putin.

Ukrajinska obveščevalna služba pa je sporočila, da so se ruske priprave na napade na mesta in infrastrukturo začele 2. oktobra, ko je bil izdan ukaz za pripravo enot bombnikov dolgega dosega.