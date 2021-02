Ukrajinec prijavil izmišljen umor, da bi splužili cesto

Sneg je pobelil tudi Ukrajino, ponekod celo toliko, da so imeli prebivalci zaradi zasneženih cest otežen dostop do sosednjih mest. Eden od domačinov je bil s stanjem na cesti tako nezadovoljen, da je poklical policijo in priznal izmišljeni umor, samo zato, da bi mu očistili zasneženo cesto, ko bi ga prišli aretirat.

icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock Ukrajinec je v soboto zvečer poklical policijo in sporočil, da je v prsi zabodel in ubil partnerja svoje mame. "A hkrati je takoj opozoril policijo, naj pridejo s snežnim plugom, saj do njega ni mogoče priti drugače," je dejala Yuliya Kovtun, tiskovna predstavnica policije. Povedala je, da policisti za na pot niso uporabili snežnega pluga, saj so do osumljenčeve hiše lahko prišli s terenskim vozilom. "Takoj po prihodu so odkrili, da je bil materin partner res v hiši, vendar nepoškodovan. Nihče ga ni napadel," je dejala in dodala, da je "morilec" takoj priznal, da se je zlagal. Kovtunova je dejala, da so občinske službe že v soboto splužile cesto, vendar moški"ni bil zadovoljen s kakovostjo njihovega dela". Moškemu iz vasi Grybova Rudnya grozi denarna kazen do 119 grivn (3,5 evra) zaradi prijave lažne ovadbe. Ukrajina je v zadnjih dneh zabeležila rekordne snežne padavine, približno 50-centimetrska snežna odeja je prekrila večino države. icon-expand