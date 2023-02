Ukrajinka in Rus vojni kljubujeta z ljubeznijo

Ona je iz Ukrajine, on iz Rusije. Ker oba prihajata iz držav v vojni, je bila njuna ljubezen na preizkušnji, še preden se je začela. Ovire sta premagala tako, da sta postala begunca. Oba sta zapustila domovini in se preselila v "Rusom prijazno" Srbijo, kamor je v lanskem letu pripotovalo približno 200 tisoč Rusov in okoli 20 tisoč Ukrajincev. A tudi tam je njuna ljubezen naletela na prepreke.

Tik pred valentinovim 23-letna Marija Vihivska in Jurij Kuročkin razkrijeta svojo zgodbo za vnuke. Na Adi Ciganliji, najbolj priljubljeni točki Beograjčanov, govorita o tem, kako sta se spoznala. Kako se je začela vojna ravno takrat, ko bi morala iti na prvi zmenek. Ona je živela v Zvjagelu, mestu, ki leži blizu ukrajinske prestolnice Kijev, on pa v Sankt Peterburgu, v drugem največjem mestu v Rusiji. Načrti za valentinovo Vse se je začelo tik pred vojno. Jurij je že vse uredil za mednarodni potni list, v februarju sta začela načrtovati prvi zmenek v živo. Za valentinovo se jima še ni uspelo srečati, ukrajinsko-ruski konflikt pa se je začel samo stopnjevati, dokler se nista Ukrajina in Rusija z Marijo in Jurijem vred 24. februarja prebudili v vojno. Po brezkompromisnih napadih ruske vojske na ukrajinske tarče se je Moskva znašla v osrčju mednarodnih obsodb, ki so se prelile v sankcije proti Rusiji: embarga ruskih proizvodov, zamrznitve premoženja in/ali prepovedi potovanj za skoraj kot 1400 ruskih državljanov in več kot 170 subjektov ter otežitve izdajanja vizumov. Srbija, ki sankcij Zahoda kljub načrtom za vstop v Evropsko unijo ni podprla, je bila za ljubezen Marije in Jurija kot voda sredi puščave. Ko je Marija z avtobusom pripotovala s Češke, kamor se je zatekla takoj po vojni, je bila prva stvar, ki jo je doživela v Beogradu, Jurijev objem. Po neprespanih nočeh in 16-urni vožnji s Češke je Jurija prvič videla v živo. Od tedaj sta nerazdružljiva. icon-expand FOTO: APTN icon-chevron-left icon-chevron-right Ukrajinsko-ruska ljubezen v Srbiji Skupno življenje si je mladi par najprej uredil v hostlu, nato pa sta našla skupno stanovanje. Poprijela sta za vsako delo, ki jima je prišlo pod roke, Jurij ob vsem tem še vedno nadaljuje študij računalništva na Univerzi v Sankt Peterburgu. A ideologija sovraštva v vojni med obema narodoma je prestopila mejo s Srbijo. Proruski privrženci so jima julija lani vlomili v beograjsko stanovanje, na bloku, kjer Ukrajinka in Rus zdaj stanujeta, se je izrisala zloglasna črka Z, simbol ruske agresije na Ukrajino. A vojna njunega razmerja ni načela. O njej se pogovarjata, a kot pravita, bolj malo. Marijina družina njuno razmerje odobrava, a vojna vseeno poglablja strah, priznava Marija. Skrbi jo, kaj si bodo o njeni ljubezni, ki jo čuti do Rusa, mislili sodržavljani, Ukrajinci, ki jim je vojna življenje obrnila na glavo. Vsakodnevno raketiranje, uničenje, trpljenje, izgube bližnjih in beg pred smrtjo – težko je biti ravnodušen. Kaj bo prinesla prihodnost, nihče ne ve, Jurij redkobesedno zaključi. "Kaj sledi? Bomo videli," se z njim strinja Marija. "Obstaja tudi nevarnost jedrske vojne, tudi s tem nas še zdaj strašijo, a ne moreva gledati tako daleč naprej," med sprehodom po Adi Ciganliji pove mladi par. Življenje se pač zgodi sproti. Več v video prispevku, ki sledi.