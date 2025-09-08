Ukrajinko, ki je pobegnila pred vojno, v ZDA umorili na vlaku

Oblasti v mestu Charlotte v Severni Karolini so pred dnevi objavile posnetke nadzorne kamere, ki je ujela grozovit umor na vlaku. Posnetka zaradi nazornosti ne bomo objavili.

23-letna Irina Zarutska, oblečena v delovno uniformo, se je 22. avgusta zvečer vkrcala na vlak in se usedla na prosti sedež. Štiri minute kasneje je 34-letni Decarlos Brown Jr., ki je sedel za njo, nenadoma izvlekel zložljivi nož in jo trikrat zabodel. Ukrajinka je zaradi poškodb na kraju umrla.

Brown je nato izstopil na naslednji postaji, kjer so kasneje v bližini perona našli njegov nož. Obtožen je umora prve stopnje. Motiv za njegovo dejanje ni znan, a kot kaže, je žrtev izbral naključno.

Glede na sodne zapise, ki jih je pridobil New York Post, je bil Brown od leta 2011 večkrat aretiran zaradi tatvin, ropa z nevarnim orožjem in groženj. Po poročanju WSOC-TV je bil v zadnjem času brezdomec, potem ko je odslužil pet let zaporne kazni zaradi oboroženega ropa.

Poleg obsežne kartoteke ima Brown tudi dolgo zgodovino težav z duševnim zdravjem. Januarja letos je bil obtožen zlorabe klicne številke v sili 911, potem ko je od policistov zahteval, naj ga pregledajo, saj da ima v svojem telesu "umetno snov", ki nadzoruje njegovo prehranjevanje, hojo in govor, poroča Charlotte Observer. Njegova mati je na sodišču opozorila, da njen sin trpi za shizofrenijo in da mu skušajo pomagati.