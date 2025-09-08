Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Ukrajinko, ki je pobegnila pred vojno, v ZDA umorili na vlaku

Charlotte, 08. 09. 2025 09.47 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
20

V ameriški zvezni državi Severna Karolina je moški z zgodovino duševnih težav na vlaku do smrti zabodel 23-letno dekle, ki je bilo na poti domov iz službe. Po besedah družine žrtve gre za Ukrajinko, ki je pred dvema letoma prebežala v ZDA.

Oblasti v mestu Charlotte v Severni Karolini so pred dnevi objavile posnetke nadzorne kamere, ki je ujela grozovit umor na vlaku. Posnetka zaradi nazornosti ne bomo objavili. 

23-letna Irina Zarutska, oblečena v delovno uniformo, se je 22. avgusta zvečer vkrcala na vlak in se usedla na prosti sedež. Štiri minute kasneje je 34-letni Decarlos Brown Jr., ki je sedel za njo, nenadoma izvlekel zložljivi nož in jo trikrat zabodel. Ukrajinka je zaradi poškodb na kraju umrla. 

Brown je nato izstopil na naslednji postaji, kjer so kasneje v bližini perona našli njegov nož. Obtožen je umora prve stopnje. Motiv za njegovo dejanje ni znan, a kot kaže, je žrtev izbral naključno. 

Glede na sodne zapise, ki jih je pridobil New York Post, je bil Brown od leta 2011 večkrat aretiran zaradi tatvin, ropa z nevarnim orožjem in groženj. Po poročanju WSOC-TV je bil v zadnjem času brezdomec, potem ko je odslužil pet let zaporne kazni zaradi oboroženega ropa. 

Poleg obsežne kartoteke ima Brown tudi dolgo zgodovino težav z duševnim zdravjem. Januarja letos je bil obtožen zlorabe klicne številke v sili 911, potem ko je od policistov zahteval, naj ga pregledajo, saj da ima v svojem telesu "umetno snov", ki nadzoruje njegovo prehranjevanje, hojo in govor, poroča Charlotte Observer. Njegova mati je na sodišču opozorila, da njen sin trpi za shizofrenijo in da mu skušajo pomagati. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Primer umora Ukrajinke je v ZDA sprožil vprašanja o (ne)delovanju pravosodnega sistema, ki je dopustil, da je oseba, ki je nevarna zase in okolico, ostala na ulici. 

Zarutska je po začetku vojne v Ukrajini zapustila svojo državo in odpotovala v ZDA, kjer je zadnji dve leti študirala. "Bili smo pretreseni, ko smo izvedeli za smrt naše študentke Irine Zarutske," so v odzivu zapisali na fakulteti Rowan-Cabarrus Community College. 

Na platformi GoFundMe, kjer znanci zbirajo denar za njeno družino, piše, da je Zarutska "nedavno prispela v Združene države Amerike, kjer je iskala varnost pred vojno in upala na nov začetek".

Mestni svet Charlotte bo medtem zaradi umora 22. septembra obravnaval načrt za razširitev policijskih patrulj na lokalnih avtobusih in vlakih. 

ukrajinka zda umor
Naslednji članek

Po svetu opazovali popolni Lunin mrk

Naslednji članek

Po svetu opazovali popolni Lunin mrk

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215