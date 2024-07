So bili ukrajinski obveščevalci vpleteni v zasedo proti Wagnerjevim borcem?

Wagner in malijske oborožene sile v zadnjih petih dneh "bijejo hude bitke" proti koaliciji tuareških separatističnih sil in džihadističnih skupin. Čez vikend naj bi v zasedi ubili več Wagnerjevih borcev, nekaj naj bi jih zajeli kot talce, ubit naj bi bil tudi poveljnik Sergej Ševčenko, piše Guardian.

In pojavila so se ugibanja, ali je v zasedo vmešana tudi ukrajinska obveščevalna služba, ki stoji ob strani malijskim upornikom. Izkazalo se je, tako je zatrdil Andrij Jusov, tiskovni predstavnik ukrajinske vojaške obveščevalne agencije GUR, da so malijskim upornikom predali potrebne informacije, ki so omogočile to vojaško operacijo.