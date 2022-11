Ukrajinci Ruse 'prisilili v umik', umrl proruski politik Kirill Stremousov

Včeraj je Stremousov prek telegrama sicer potrdil, da se ukrajinske sile poskušajo čez fronto prebiti na treh točkah in da so Rusi prisiljeni v umik. "Ruski vojaki poročajo, da so bili že prisiljeni v umik iz mesta," je zapisal.

Ob umiku z območja pa naj bi ruski vojaki razstrelili vsaj tri mostove, in sicer Tiaginski, Darevski in Novovasilijevski most, poroča ruski državni medij RIA. Gre za mostove, ki stojijo na desni strani regije Herson. Z eksplozijami naj bi ruski vojaki poskušali preusmeriti pozornost, da bi se lažje umaknili s frontne linije. "Rusi so razstrelili Darevski in Tiaginski most, pa tudi most, ki omogoča izhod iz Snigurivke proti Hersonu. Uničujejo vse mostove na desnem bregu regije," je sporočil ukrajinski poslanec regionalnega sveta regije Herson Sergej Khlan.

"Glede na poročila v regiji potekajo hudi boji," je prek telegrama sporočil ruski administrator Snigurivke Jurij Barbashov. Mesto Snigurivka je pod rusko oblastjo prišlo v začetku vojne, in sicer v sredini marca.