Edina bojna pilotka, ki v vojni leti nad Ukrajino

Ukrajina, ki je v vojni z Rusijo že četrto leto, potrebuje več vojakov, po letih zadržkov pa si aktivno prizadeva, da bi v svoje vrste vključili tudi več žensk. Ena od njih je Katerina, edina bojna pilotka v ukrajinski vojski. "Ko letim gledam svojo deželo, ki je res lepa. Potem pa pridemo na frontno območje, kjer vidim, da je vse uničeno in požgano, vasi, mesta, domovi in tovarne pa bombardirani. Vprašam se, kako smo do tega prišli v 21. stoletju?"

OGLAS

Ukrajinski Mi-8 FOTO: Profimedia icon-expand

V ukrajinski vojski je okoli 70.000 žensk, od tega jih je na bojnih položajih 5500. Pri The New York Timesu so govorili s Katerino, ki je sicer edina ženska bojna pilotka v ukrajinski vojski. Zaradi varnostnih razlogov Ukrajina ne dovoli objave priimkov pilotov. Še kot najstnica je kot edina študentka vstopila na letalsko univerzo, kjer jo je učitelj vprašal: "Kaj počneš tukaj? To ni za dekleta. Ne bo ti uspelo." Željo, da naj vztraja, ji je vlila inštruktorica na helikopterskih simulatorjih. "Rada bi, da bi poklic pilotke opravljalo več žensk," pravi Katerina, ki je bila v vojaški letalski šoli edina ženska med 45 moškimi kolegi. Koliko pilotk se izobražuje na Nacionalni univerzi zračnih sil Ivana Kozheduba Harkov, ki je vodilna institucija na tem področju v Ukrajini, na univerzi ne razkrivajo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pred dvema letoma se je nato pridružila 18. ločeni brigadi vojaškega letalstva in septembra lani začela leteti kot kopilotka in navigatorka helikopterja Mi-8, ki velja za enega najtežjih oboroženih helikopterjev na svetu. Na Katerino se je po nasvet sicer obrnilo že več deklet. "Želim jih spodbujati in jim uliti upanje, da jim bo uspelo." Željo, da bi postala pilotka, je dobila, ko je odraščala v letalski bazi, kjer je njen oče delal kot častnik. Pri desetih se je peljala s helikopterjem Mi-8 in se odločila, da bo postala pilotka.

"Med letenjem imam čiste misli"

Ameriški novinarji so jo spremljali na dan misije, ki se je začela ob 6. uri. S posadko so najprej uskladili pot in misijo treh helikopterjev, ki so pred ruskimi očmi skriti v gozdu. Ko je preverila navigacijske instrumente, so helikopterji poleteli proti fronti. Letijo nizko, nekje na višini med 30 in 45 metri. Dva helikopterja letita spredaj, tretji, s Katerino, je zadaj. Blizu fronte se zadnji helikopter nekoliko dvigne, da lahko služi kot nekakšna radijska postaja za prva dva, ki izstreljujeta salve raket na ruske cilje.

Letijo na višini med 30 in 45 metri. FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav je tretji helikopter nekoliko bolj v ozadju, je zaradi svoje višine pogosto v večji nevarnosti kot prva dva. "Med letom nisem nikoli v stresu. Vsi pomisleki se pojavijo pred ali po letu. Med letenjem imam čiste misli." Njeno delo se konča, ko helikopterje po izstrelitvi raket varno usmeri in vodi do izhodišča. "Ko letim gledam svojo deželo, ki je res lepa. Potem pa pridemo na frontno območje, kjer vidim, da je vse uničeno in požgano, vasi, mesta, domovi in tovarne pa bombardirani. Vprašam se, kako smo do tega prišli v 21. stoletju?"

Nosi moško uniformo