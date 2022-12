Ukrajinska stran je prepričana, da Rusija načrtuje obsežno ofenzivo

V četrtek so zahodne zaveznice Ukrajini napovedale nadaljnjo podporo z dodatnim financiranjem in vojaškim usposabljanjem, proti Rusiji pa sprejele nov sveženj sankcij.

Po besedah vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil Valerija Zalužnjega se v Rusiji pripravlja še okoli 200 tisoč vojakov. Pri tem je poudaril, da mora Ukrajina ravnati strateško in ustvariti potrebne rezerve.

Po oceni Reznikova bi se ofenziva lahko pričela februarja, ko bo polovica od 300 tisoč vojakov, ki jih je Rusija oktobra vpoklicala v vojsko, končala usposabljanje. "Druga polovica, okoli 150 tisoč ljudi, je začela usposabljanje v več različnih kampih," je Reznikov povedal za The Guradian in dodal, da pričakuje, da bo Rusija naknadno mobilizirala še več državljanov.

Ameriška vojska je napovedala, da bo okrepila usposabljanje ukrajinskih vojakov v Nemčiji, in sicer naj bi se z novim letom usposabljalo 500 vojakov na mesec. Od aprila so ZDA in njene zaveznice usposobile 15 tisoč Ukrajincev.