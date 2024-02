Ukrajinska vas: talci 26 dni čepeli v kleti, iz nje se niso vrnili vsi

Dober teden dni po tem, ko je Rusija leta 2022 izvedla invazijo na Ukrajino, so ruske oborožene sile zavzele tudi majhno vasico Jagidne v ukrajinski regiji Černigov. Okoli 350 vaščanov so kot talce zaprli v šolsko klet, kjer so preživeli – tisti, ki so preživeli – 26 dni. V tem času ni nihče vedel, kdaj se dogaja z njimi, ko so se ruske enote končno umaknile, pa so številni delili zgodbe tega temačnega obdobja svojega življenja. Eden od domačinov, Ivan, je še danes hvaležen, da je sploh živ.

Vaščani Jagidne si nikoli niso predstavljali, da bo njihova majhna vasica za ruske sile pomembna strateška lokacija, zato nikakor niso pričakovali, da bodo tarča napada. Eden od domačinov, 63-letni Ivan je CNN povedal, da je še danes hvaležen, da je med preživelimi. 3. marca 2022 so mir v tej majhni skupnosti razbili zvoki eksplozij, k njim pa so v dolgi koloni vozil vdrla ruska vojaška vozila. Ivan je pohitel domov, da bi poiskal zavetje. Vendar pa so se morali on in njegova družina hitro predati ruskim vojakom, ki so jim grozili s smrtjo.

Vas Jagidne, kjer so ruski vojaki Ukrajince v šolski kleti držali za talce

"Spomnim se dneva, ko so vdrli v klet naše hiše, kjer sem se skrival z družino. Ruski vojaki so nam grozili s pištolami in nam ukazali, naj se slečemo in jim predamo telefone," je pripoveduje Ivan. 366 domačinov, med katerimi so bile ženske, otroci in starejši, so zaprli v klet tamkajšnje šole in jih kot talce zadrževali kar 26 dni. "Mislili smo, da smo pogubljeni," je za Aljazeero še povedal Ivan, ki klet pogosto imenuje kar koncentracijsko taborišče.

Napis "Otroci, previdno" na vratih kleti šole, ki je bila uporabljena kot zaklonišče.

"Blizu mene je umrl starejši gospod, nato pa je umrla še njegova žena," je povedala še ena od preživelih, Valentyna Saroyan. "Potem je umrl moški, ki je ležal tam, nato pa ženska, ki je sedela poleg mene. Bila je močnejša ženska in bilo ji je zelo težko," je pripovedovala. Prebivalci vasi so povedali, da so bili v kleti zaprti dneve in noči, ven pa so jih spustili le, kadar so si smeli kuhati na odprtem ognju ali ko so uporabljali stranišče. Saroyanova je pokazala na enega od stolov in povedala, da je tam sedela mesec dni. Zdravje ujetnikov je trpelo.

Valentina Saroyan v šolski kleti v vasi Jagidne.

Ko so ljudje v kleti en za drugim umirali, so preživelim občasno dovolili, da so trupla pokopali v množičnem grobu na bližnjem pokopališču. Rusi so lahko zelo kruti, so nekateri preživeli še povedali za AP. Ena od talk je povedala, da jo je ruski vojak, ki je bil "bodisi pijan bodisi omamljen", prisilil, da je pila iz čutare. "Pištolo ji je uperil v grlo in ji naročil, naj pije," je povedala. V eni izmed sob v kleti so tisti, ki so preživeli, na steno napisali imena 18 tistih, ki niso.

V eni izmed sob v kleti so tisti, ki so preživeli, na steno napisali imena 18 tistih, ki niso.

Še ena od talk, Julija Suypak, je povedala, da so vojaki nekaterim dovolili, da so se na hitro vrnili v svoje domove, če so zapeli rusko himno. Ruske sile so vas zapustile konec marca oziroma v začetku aprila 2022, ko je ruska vojska v pričakovanju velike ofenzive na vzhodu odredila regionalni umik iz severne Ukrajine. Po tem, ko so bili osvobojeni, pa so vaščani spregovorili tako s preiskovalci kot tudi z novinarji.

Ena od poškodovanih hiš v vasi.