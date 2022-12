Ukrajinska veleposlaništva prejemajo pakete z živalskimi očmi

Številna ukrajinska veleposlaništva v tujini so prejela "krvave pakete", ki so vsebovali živalske oči, je po seriji pisem bomb, poslanih tudi na ukrajinsko veleposlaništvo v Madridu, sporočilo ukrajinsko zunanje ministrstvo. Pakete, prepojene s tekočino posebne barve in vonja, so poslali na veleposlaništva Kijeva na Madžarskem, Nizozemskem, Poljskem, Hrvaškem in v Italiji ter na generalna konzulata v Neaplju in Krakovu ter na konzulat v Brnu, je zapisal tiskovni predstavnik Oleg Nikolenko na Facebooku.

Nikolenko še navaja, da so vandali poškodovali vhod v rezidenco ukrajinskega veleposlanika v Vatikanu, veleposlaništvo v Kazahstanu pa je prejelo lažno prijavo z bombo.

Nikolenko je v sredo pojasnil, da je veleposlaništvo v Madridu prejelo pisemsko bombo, ki je eksplodirala v stavbi, pri čemer je bila ena oseba poškodovana. Zaradi omenjenega dogodka so na vseh ukrajinskih veleposlaništvih poostrili varnost, Nikolenko pa je španske oblasti pozval, naj napad preiskujejo prednostno.