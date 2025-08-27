Ukrajinska vlada mladeničem do 22. leta dovolila potovanja v tujino

Premierka Julija Sviridenko je včeraj na Telegramu sporočila, da lahko med vojnim stanjem mladeniči, stari med 18 in 22 let, neovirano prečkajo mejo. Pojasnila je, da uredba velja za vse nabornike v tej starostni skupini, kot pomembno pa je izpostavila, da Ukrajinci, ki so iz različnih razlogov že v tujini, ne izgubijo povezav z domovino.

Notranji minister Igor Klimenko je ukrep utemeljil s tem, da želijo dati mladim več možnosti za študij v tujini, da bodo po vrnitvi lahko prispevali k razvoju države.

Po ruski invaziji na Ukrajino pred tremi leti in pol je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v državi razglasil vojno stanje, ki vključuje tudi prepoved potovanja v tujino za vse moške med 18. in 60. letom, ki so primerni za vojaško službo. Izjeme so bile možne le s posebnim dovoljenjem. Kljub temu so tisoči pobegnili v tujino, da bi se izognili vpoklicu.