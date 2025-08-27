Svetli način
Ukrajinska vlada mladeničem do 22. leta dovolila potovanja v tujino

Kijev, 27. 08. 2025 12.46 | Posodobljeno pred 5 minutami

STA , Ti.Š.
Ukrajinska vlada je kljub nadaljevanju vojne z Rusijo mladeničem, starim do 22 let, dovolila odhod iz Ukrajine. S tem je omilila prepoved, ki zaradi vojnega stanja velja za vse Ukrajince med 18. in 60. letom, ki so primerni za vojaško službo.

Premierka Julija Sviridenko je včeraj na Telegramu sporočila, da lahko med vojnim stanjem mladeniči, stari med 18 in 22 let, neovirano prečkajo mejo. Pojasnila je, da uredba velja za vse nabornike v tej starostni skupini, kot pomembno pa je izpostavila, da Ukrajinci, ki so iz različnih razlogov že v tujini, ne izgubijo povezav z domovino.

Notranji minister Igor Klimenko je ukrep utemeljil s tem, da želijo dati mladim več možnosti za študij v tujini, da bodo po vrnitvi lahko prispevali k razvoju države.

Po ruski invaziji na Ukrajino pred tremi leti in pol je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v državi razglasil vojno stanje, ki vključuje tudi prepoved potovanja v tujino za vse moške med 18. in 60. letom, ki so primerni za vojaško službo. Izjeme so bile možne le s posebnim dovoljenjem. Kljub temu so tisoči pobegnili v tujino, da bi se izognili vpoklicu.

Ukrajinski vojak (Fotografija je simbolična)
Ukrajinski vojak (Fotografija je simbolična) FOTO: AP

Novi ukrep sicer ne bo vplival na sedanjo mobilizacijo. V skladu z zakonom lahko namreč za boje na fronti vpokličejo samo moške od 25. leta starosti naprej, medtem ko se mlajši lahko prijavijo le kot prostovoljci.

Po podatkih Združenih narodov je zaradi vojne v tujino, predvsem v evropske države, pobegnilo 5,6 milijona Ukrajincev.

Ukrajina potovanja tujina vojska mladeniči
