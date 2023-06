Ukrajinska vojska osvobaja naselja v Donecku: 'Verjamemo v najboljše'

Ukrajina je v nedeljo pozno zvečer sporočila, da naj bi na jugovzhodu države osvobodila tri naselja. Ob tem je Kijev objavil posnetek, na katerem njihovi vojaki v Blagodatni dvigujejo ukrajinsko zastavo. Rusija naj bi medtem napadla evakuacijski čoln, s katerim so s poplavljenih območij Hersona reševali starejše občane. Trije so v napadu umrli.

Ukrajinske sile so v nedeljo čez dan najprej sporočile, da naj bi na zahodnem delu regije Doneck osvobodile vas Blagodatno, zvečer pa k poročilu o osvobojenih ukrajinskih naseljih dodale še vasi Urožino in Makarivka. Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maliar je ob tem dejala, da so naselja v ukrajinske roke prešla že v jutranjih urah. Gre za prva uradno osvobojena naselja od začetka ukrajinske protiofenzive.

icon-expand Napredovanje Ukrajine v Donecku FOTO: AP

Ukrajinski vojaški poročevalci, ki o napredku poročajo z območja fronte, pa temu dodajajo, da naj bi Ukrajinci v enem tednu na zahodnem območju Donecka v okolici Velike Novosilke osvobodili približno 95 kvadratnih kilometrov. "Hvaležen sem našim vojakom za ta dan (...). Hvala! Hvala vam za vsak korak, za vsako bitko, za vsak uničen okupator," je v svojem dnevnem sporočilu zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Na območjih, kjer so naše enote v obrambi, nismo izgubili položajev," pa je glede položajev še dodala Maliarjeva. Vojaški časniki z južne fronte pa ob tem poročajo, da glavnih sil na območju še niso premaknili, in da so zato glede nadaljnjih napredkov optimistični. "Verjamemo v najboljše," je sporočil vojak z južne fronte.

icon-expand Ukrajinski vojaki FOTO: AP

Kijev je objavil tudi posnetek ukrajinskih vojakov, na katerih v zrak dvigajo ukrajinske zastave. Verodostojnosti video posnetkov ni bilo mogoče preveriti, poroča Guardian. Na video posnetku, ki so ga ukrajinski vojaki objavili na spletu, je videti vojake, ki so nad delno uničeno zgradbo izobesili ukrajinsko zastavo. Glede na poročanje portala Kyiv Independent naj bi brigada poročala tudi o zajetju ruskih vojakov. "Od njih bi lahko prejeli informacije, ki bi lahko pomagale pri nadaljnji osvoboditvi zasedenih ukrajinskih ozemelj," še poroča portal. Poleg napredkov na fronti pa naj bi ukrajinske sile v nedeljo razstrelile tudi železniške proge, ki oskrbujejo ruske vojake v Zaporožju in na Krimu. S prvim napadom naj bi razstrelile železniški most Jakimivka, z drugim pa most Kirovskoje.

Kremelj se na domnevna napredovanja ukrajinske vojske še ni odzval. Z vzhodnega brega Dnepra rešujejo občane, Rusija obstreljuje evakuacijske čolne V Hersonu se medtem nadaljuje iskanje pogrešanih. Po poškodbi jezu Kahovka, zaradi katerega je območje poplavila voda iz akumulacijskega jezera, so v nedeljo še vedno pogrešali vsaj 29 ljudi. Preostale občane, ki so kljub ruskemu obleganju regije ostali na območju Hersona, med njimi so predvsem starejši, pa iz poplavljenega vzhodnega brega Dnepra rešujejo s čolni. Rusija je enega izmed čolnov napadla, v obstreljevanju so umrli trije starejši občani, je povedal guverner regije Vladimir Saldo. Poškodovanih je bilo še 10 oseb, poročata BBC in Guardian.

icon-expand Poplave v Hersonu FOTO: AP