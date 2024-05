Ukrajinska vojska se je umaknila iz več vasi v regiji Harkov

Iz Kijeva so sporočili, da so umaknili svoje vojake iz več vasi v severovzhodni regiji Harkov, kjer ruske sile že od prejšnjega tedna vztrajno napredujejo in napadajo naselja. Umaknili so se iz okolice Vovčanska in naselja Lukjanci. V luči okrepljenih ruskih napadov na več delov države je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odpovedal za petek napovedani obisk v Španiji. Medtem je rusko ministrstvo za obrambo sporočilo, da je njihova zračna obramba sestrelila 10 ukrajinskih raket, ki so bile usmerjene proti Krimu, ravno v času, ko je bil državni sekretar ZDA Antony Blinken na obisku v ukrajinski prestolnici.

Moskva je prejšnji teden začela velik kopenski napad na regijo Harkov, prizadevajo si namreč napredovati na celotnem bojišču. Ker se ukrajinska vojska sooča s pomanjkanjem vojakov in orožja, je njihova obramba zdaj šibka. "Na nekaterih območjih v okolici naselij Lukjanci n Vovčansk so se naše enote v odgovor na sovražnikov ogenj in napade kopenske vojske, da bi rešile življenja vojakov in se izognile izgubam, manevrirale in premaknile na ugodnejše položaje," je ponoči sporočila ukrajinska vojska. Tako ruska kot ukrajinska stran sta v več kot dve leti trajajoči vojni umike svojih enot že večkrat imenovali kot premeščanje na primernejše položaje, poroča francoska tiskovna agencije AFP.

Obe vasi, Lukjanci in Vovčansk, ki sta med seboj oddaljeni približno 30 kilometrov, ležita blizu meje z Rusijo in sta bili tarča nove ofenzive. Ukrajinski generalštab je sporočil, da so razmere težke, vendar vztrajajo, da ukrajinske sile ruskim okupatorjem ne dovolijo, da bi se utrdili na teh položajih. Nekateri vojaški analitiki sicer trdijo, da skuša Rusija prisiliti Ukrajino, da v Harkovsko oblast preusmeri enote z drugih območij, na primer okoli strateškega mesta Časiv Jar v regiji Doneck, kjer sicer Rusija tudi napreduje. "V regijah Doneck in Harkov je zdaj najtežje," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

V Harkovu tako še vedno potekajo hudi boji, je dejal general Serhij Melnik, poveljnik obrambnih sil mesta Harkov. Kljub temu, da so se iz dveh vasi morali umakniti, je po besedah Melnika, ukrajinska vojska odbila 11 napadov in zadržuje rusko napredovanje proti Lipcem iz smeri Hliboke in vasi Lukjanci ter proti Vovčansku iz smeri Šebekina. Kot so vojni analitiki pojasnili za AP, je Moskva v samo dveh dneh zavzela od 100 do 125 kvadratnih kilometrov, ki vključujejo najmanj sedem vasi, od katerih je večina že praznih.

O težavah je poročal tudi ukrajinski distributer električne energije Ukrenergo. Potrdil je, da je bilo ponoči več izpadov elektrike zaradi nizkih temperatur in posledic ruskih napadov na energetsko infrastrukturo v Kijevu in okoliški regiji ter v regijah Odesa, Doneck in Dnipropetrovsk. Napadi na civilno infrastrukturo se krepijo tudi drugod v Ukrajini. Od začetka zadnje ruske ofenzive so iz mesta Vovčansk in drugih obmejnih območij evakuirali že več kot 7500 ljudi. Nad Krim poletele rakete, zračna obramba naj bi jih sestrelila Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je bilo nad Črnim morjem nad Krimom uničenih 10 ukrajinskih raket ATACMS, ki so jih dobavile ZDA. Guverner Sevastopola Mihail Razvožajev je povedal, da so rakete poletele tudi nad letalsko bazo Belbek, delci sestreljenih raket pa so padli na stanovanjska območja. Žrtev ni bilo, piše AP.

