Ukrajinska vojska zadela naftni terminal na Krimu

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so nad Krimom in regijo Kursk sestrelili 18 letalnikov, ostale tri v regijah Belgorod, Brjansk in Voronež, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Terminal Feodozija je največji terminal na Krimu na področju pretovarjanja naftnih derivatov, ki jih uporablja tudi ruska okupacijska vojska," je navedla ukrajinska vojska, ki napoveduje, da bo nadaljevala tovrstne napade.

Ruske oblasti na priključenem polotoku so potrdile, da je izbruhnil požar v skladišču nafte v pristaniškem mestu ob Črnem morju s približno 70.000 prebivalci. O ranjenih in smrtnih žrtvah ne poročajo.

Napadi na Kijev

Zračni napadi so potekali tudi v nasprotni smeri. Ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform poroča o četrtem napadu ruskih dronov na prestolnico od začetka oktobra.

V zračnem prostoru v okolici Kijeva so zaznali približno 15 ruskih dronov, ki so prihajali iz različnih smeri. Vse brezpilotnike, ki so bili usmerjeni proti Kijevu, so prestregli.

Razbitine enega od sestreljenih izstrelkov iz ruskega brezpilotnika so v Kijevu povzročile požar, ki so ga že pogasili. O ranjenih in smrtnih žrtvah ne poročajo.