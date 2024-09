Ukrajinske sile naj bi ustavile rusko protiofenzivo

"Ruske sile so poskušale napasti z bokov, a so bile zaustavljene," je povedal predstavnik ukrajinske vojaške uprave na zasedenem ozemlju Oleksij Dmitraškivski. Razmere so se po njegovih besedah stabilizirale, danes pa je "vse pod nadzorom".

Rusija je v začetku meseca sporočila, da je v okviru protiofenzive zavzela več vasi v regiji Kursk, ki so jih ukrajinske sile pred tem zasedle med nepričakovanim čezmejnim vdorom v začetku avgusta.

Dmitraškivski je še dejal, da na območjih, ki jih zasedajo ukrajinske enote, ostaja več tisoč ruskih civilistov. "V nekaterih naseljih je več kot sto ljudi, več kot 200, več kot 500," je dejal na vprašanje o številu ljudi, ki ostajajo v Kursku.