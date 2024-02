Avdijivka padla v ruske roke

"Naši vojaki so svojo vojaško dolžnost opravljali z dostojanstvom, naredili so vse mogoče, da bi uničili ruske vojaške enote, zadali pomembne izgube sovražniku z vidika osebja in opreme," je sporočil in dodal, da ukrajinske enote poskušajo stabilizirati situacijo in ohraniti svoje položaje.

"Odločil sem se umakniti svoje enote iz mesta in premakniti obrambo na bolj ugodne linije," je nedavno imenovani Sirski sporočil v zapisu na Facebooku, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Kmalu zatem je v ločeni izjavi eden od njegovih namestnikov, general Oleksandr Tarnavski, javil, da so se vojaki izognili obkolitvi in že umaknili na vnaprej pripravljene položaje. "V razmerah, v katerih sovražnik napreduje prek trupel lastnih vojakov, s prednostjo ena proti deset v topništvu, ob nenehnem obstreljevanju, je to edina pravilna odločitev," je zapisal na Telegramu.

V ZDA so že pred dnevi opozorili, da bi lahko Avdijivka kmalu padla v ruske roke. Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost John Kirby je to pripisal pomanjkanju topniškega streliva in povezal z nepripravljenostjo nekaterih v kongresu, da bi potrdili nov paket ameriške pomoči Ukrajini.

Avdijivka, ki leži na frontni črti, v neposredni bližini Donecka, je v primežu silovitih spopadov že več mesecev in skoraj popolnoma uničena. Tamkajšnje bitke naj bi bile ene najbolj krvavih v skoraj dve leti trajajoči ruski agresiji nad Ukrajino.

Številni jo primerjajo z bitko za Bahmut, v kateri je umrlo na tisoče vojakov. Padec Avdijivke predstavlja tudi največjo spremembo na več kot 1000 kilometrov dolgi fronti, odkar so ruske sile maja zavzele Bahmut, piše britanski BBC.