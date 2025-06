Ukrajinske sile naj bi zadele več kot 40 ruskih bombnikov

"Sovražni strateški bombniki množično gorijo v Rusiji – to je rezultat posebne operacije SBU," je za Kyiv Independent povedal vir v ukrajinski varnostni službi in dodal:"Trenutno ukrajinska varnostna služba izvaja obsežno posebno operacijo za uničenje sovražnih bombnih letal v zaledju Ruske federacije. Brezpilotni letalniki SBU vadijo na letalih, ki vsako noč bombardirajo ukrajinska mesta."

Posnetek domnevnega napada, ki ga je objavila SBU, prikazuje več gorečih bombnikov na neznani lokaciji. Po besedah vira naj bi bilo vsaj eno izmed zadetih letališč vojaška baza Belaja v Irkutski oblasti.

Po poročanju britanskega časnika The Telegraph naj bi napadi sledili bombnim napadom na rusko železniško omrežje blizu Ukrajine. Bombardiranja so bila usmerjena na mostove in železniške proge v regijah, ki mejijo na Ukrajino, in znotraj ozemlja, ki ga je okupirala Ukrajina, kar je Kremelj označil za "teroristična dejanja".

Sedem ljudi je umrlo, več deset pa je bilo ranjenih, ko je potniški vlak, ki je potoval v Moskvo, iztiril zaradi porušenega mostu v Brjansku, severno od Kijeva.

Medtem je tovorni vlak iztiril zaradi drugega porušenega mostu v Kursku, na ozemlju, ki ga je Ukrajina zasegla, preden so ga ruske sile v začetku letošnjega leta izsilile.