Ukrajinske sile znova nad Belgorod, Rusi naj bi napad preprečili

Po več silovitih napadih v prejšnjih dneh, so ukrajinske sile ponoči napadle obmejno mesto Belgorod regijo Kursk in Sevastopol na zasedenem polotoku Krim, a kot so sporočili ruski uradniki, naj bi napad preprečili. Ducat raket naj bi bilo sestreljenih še preden so dosegle mesto, kjer je bilo v soboto bilo ubitih več deset ljudi. Ukrajina napada zaenkrat še ni komentirala. ZN medtem obe strani pozivajo k deeskalaciji razmer.

Tarča napadov pa je bil v torek ponoči tudi Belgorod, je poudaril regionalni guverner Vjačeslav Gladkov. Kot je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, je bilo nad regijo sestreljenih 17 raket. Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass, je ruska zračna obramba nad Belgorodom sestrelile šest raket Tochka-U in šest raket Olkha.

V ruskem mestu so sicer v torek zabeležili eno smrtno žrtev in 11 ranjenih, eksplozije pa je bilo slišati še v regiji Kursk in pristaniškem mestu Sevastopol na Krimu. Ruski guverner zasedenega polotoka Mihail Razvožajev je sporočil, da so nad pristaniščem v Sevastopolu sestrelili raketo, žrtev ali škode pa tam ni bilo.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je v torek pozno zvečer opozoril, da gre za nevarno eskalacijo sovražnosti med Rusijo in Ukrajino. Obe strani je v objavi na omrežju X pozval k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in zaščiti življenj civilistov. Siloviti napadi na Ukrajino Po sobotnem ukrajinskem napadu na Belgorod in ruski obljubi, da napad ne bo ostal nekaznovan, so ruske sile najprej ponoči v ponedeljek izvedle silovit raketni napad na Ukrajino z brezpilotnimi letali. Zadeli so več stanovanjskih stavb in civilno infrastrukturo. Nočni napadi so povzročili več požarov v okrožjih Kijeva, več ljudi so evakuirali.

V napadih je bilo po navedbah ukrajinskih uradnikov ubitih najmanj pet ljudi, več kot 100 pa jih je bilo ranjenih, poroča CNN. General Valerij Zalužni, vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil, je sporočil, da so ukrajinske letalske sile s pomočjo ameriškega sistema zračne obrambe Patriot sestrelile vseh deset hipersoničnih raket Kinzhal. "Če bi rakete zadele svoje cilje, bi bile posledice katastrofalne," je na družbenem omrežju X pojasnil Zalužni. Rakete Kinzhal namreč potujejo s približno desetkratno hitrostjo zvoka, nosijo bojne glave s skoraj 500 kilogrami in imajo doseg približno 2000 kilometrov, kar pomeni, da so lahko izstreljene od daleč in še vedno dosežejo svoj cilj. Kljub temu, da so bili Ukrajinci uspešni pri obrambi, pa Zalužni vztraja, da potrebujejo še več sistemov obrambe. "Ni razloga za domnevo, da se bo sovražnik zdaj ustavil," je poudaril.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bil napad usmerjen na ukrajinski vojaško-industrijski kompleks in da je bil namen napada dosežen.