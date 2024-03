'Oskubljeni' ukrajinski abramsi v protinapade brez topniškega kritja

Poročila ruskih in ukrajinskih virov o stanju na bojišču se sicer nekoliko razlikujejo, vendar obe strani vsaj v grobem poročata, da je nadzor v vaseh Berdiči, Orlivka in Tonenke razdeljen približno na pol.

Bitke za Avdijivko še ni konec, čeprav so ruske enote mesto v bližini Donecka zasedle 17. februarja. Rusko poveljstvo si namreč prizadeva izkoristiti neorganiziran umik ukrajinski sil iz mesta in prodreti kar se da daleč proti zahodu. Kmalu po Avdijivki so padle okoliške vasi Stepovo, Severne in Lastočkine. Srditi boji zdaj potekajo na drugi liniji obrambe Berdiči–Semenivka–Orlivka–Tonenke. V tri izmed štirih vasi so vstopile ruske sile, ki pa so se zdaj spoprijele s prvim resnejšim in organiziranim odporom po padcu Avdijivke. Ukrajinska vojska je v boj vrgla vsaj dve brigadi, med njimi izkušeno 47., ki je predhodno nastopila v protiofenzivi na jugu.

S 47. brigado so se v boj prvič (dokumentirano na videoposnetkih) vključili tudi ameriški tanki M1A1 Abrams. Ukrajina jih ima uradno na razpolago 31, in čeprav so prispeli že v začetku lanskega leta, niso nastopili v poletni protiofenzivi. Zdaj, ko so razmere na vzhodni fronti kritične, pa je, kot kaže, napočil njihov čas.

Rusko poveljstvo je očitno ocenilo, da je vas Berdiči najbolj ugodna za preboj skozi ukrajinsko obrambno linijo, saj Rusom odpira dostop do topografsko ugodnejših položajev za napredovanje proti zahodu. Toda tam so jih pričakali tanki M1 Abrams in oklepniki M2 Bradley. Ukrajinski kanali so objavili posnetek neuspelega napada ruske enote, ki ga je preprečil ameriški oklepnik. Rusi na drugi strani poročajo o treh uničenih tankih Abrams, čeprav so doslej objavili posnetke dveh. Uničeni sta bila tudi dve inženirski oklepni vozili M1150 Assault Breacher Vehicle, ki temeljita na šasiji tanka M1 Abrams. Rusi pravijo, da so tanke najprej zaustavili s protitankovskimi izstrelki, nato pa nepremične tarče uničevali z droni.

Ker so Ukrajinci vrgli v boj svoje elitne brigade, jim je uspelo upočasniti rusko napredovanje. S tem si, po mnenju analitikov, kupujejo čas za utrjevanje naslednjih obrambnih linij, ki se nahajajo okrog 10 kilometrov proti zahodu. Več zahodnih publikacij, med njimi The New York Times, poroča, da so ukrajinski položaji zahodno od Avdijivke "presenetljivo šibki".

Po poročanju časnika Forbes je Rusom v le nekaj dneh uspelo uničiti dva prestižna tanka zaradi pomanjkanja topniške podpore in splošne "artilerijske lakote". "Očitno je, da je 47. brigada zaradi pomanjkanja granat prisiljena sprejeti borbo na manjših razdaljah in s tem tvega svoje abramse, bradleyje in inženirska oklepna vozila," piše analitik David Axe.

Uničenje tankov sicer ne preseneča, saj neuničljivega tanka ni, sploh v aktualnih razmerah na ukrajinskem bojišču, poudarjajo analitiki. Poleg tega naj bi Ukrajinci prejeli abramse brez skrbno varovanega (dodatnega) oklepa. Pentagon se je pred dobavo odločil odstraniti oklep ameriške konfiguracije z ukrajinskih tankov. ZDA namreč skrbno varujejo kompozicijo oklepa na ameriških abramsih, tudi pred svojimi zavezniki. Po (ne)uradnih informacijah so tanki opremljeni z oklepom iz osiromašenega urana, nekateri viri pa omenjajo tudi neznano vrsto napredne keramike.