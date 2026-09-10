Ukrajinski dron poletel 3000 kilometrov globoko v Rusijo

"Odbili smo napad z dronom na industrijski objekt v Novem Urengoju. Padli ostanki drona so povzročili požar," je po navedbah AFP sporočil guverner Jamalo-Nenške regije Dmitrij Artjuhov. Dodal je, da v napadu ni umrl nihče, prav tako ni bilo poročil o poškodovanih.

Ukrajinska vojska je medtem sporočila, da je v regiji na skrajnem severu Rusije napadla dva obrata za predelavo plinskega kondenzata.