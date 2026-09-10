Ukrajinski dron poletel 3000 kilometrov globoko v Rusijo

"Odbili smo napad z dronom na industrijski objekt v Novem Urengoju. Padli ostanki drona so povzročili požar," je po navedbah AFP sporočil guverner Jamalo-Nenške regije Dmitrij Artjuhov. Dodal je, da v napadu ni umrl nihče, prav tako ni bilo poročil o poškodovanih.
Ukrajinska vojska je medtem sporočila, da je v regiji na skrajnem severu Rusije napadla dva obrata za predelavo plinskega kondenzata.
S tem napadom naj bi Ukrajina posegla najdlje na rusko ozemlje od začetka ruske ofenzive leta 2022. Novi Urengoj, kjer živi približno 100.000 ljudi, namreč leži skorajda ob meji arktičnega kroga, od meje z Ukrajino pa je oddaljen približno 2800 kilometrov.
Ukrajinsko orožarsko podjetje Fire Point je po navedbah AFP potrdilo, da je brezpilotnik preletel več kot 3300 kilometrov, preden je uspešno zadel tarčo.
Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje globoko v Rusiji, zlasti na energetske objekte in infrastrukturo.