Tujina

Ukrajinski 'kamikaza' dron sestrelil ruski helikopter Mi-8

Kijev, 30. 09. 2025 14.33 | Posodobljeno pred eno minuto

Ukrajinske sile so v bližini Pokrovska sestrelile ruski transportno-jurišni helikopter Mi-8 s pomočjo drona. Gre za šele drugi tovrsten primer od začetka invazije. Ruska stran je potrdila izgubo helikopterja, posadka pa naj bi po ruskih trditvah preživela zasilni pristanek in bila evakuirana.

Po navedbah ukrajinskih medijev se je sestrelitev zgodila zjutraj 29. septembra 2025, ko je prvoosebni (FPV) dron iz 1. bataljona brezpilotnih sistemov "Kižaki visoti" (Nebeški plenilci) 59. ločene jurišne brigade med letom zadel helikopter. 

Dron, uporabljen v napadu, je bil Shrike-10, oborožen z bojno glavo PG-7M, strelivom, prvotno zasnovanim za raketne metalce granat.

To je šele drugi potrjeni primer, ko je ukrajinski FPV dron uspešno sestrelil ali poškodoval helikopter med letom. FPV droni so postali eno najučinkovitejših orodij obeh strani za napad na tanke, topništvo in logistične cilje. Vendar pa je njihova uporaba proti premikajočim se zračnim ciljem zaradi visokih hitrosti, nepredvidljivih poti leta in omejenih časovnih oken za delovanje zelo težavna. 

Ruski kanali na Telegramu so potrdili sestrelitev in poročali, da je bila posadka helikopterja evakuirana s kraja nesreče. Toda ukrajinska stran trdi, da so bili trije člani posadke ubiti, dva pa naj bi utrpela hude opekline in sta v kritičnem stanju.

Mi-8 ostaja eden od najbolj uporabljanih helikopterjev v ruski vojski. Uporablja se za prevoz vojakov, dostavo tovora in evakuacije, njegova ranljivost za majhne, poceni brezpilotne letalnike pa bi lahko Rusijo prisilila k spremembi taktike letenja ali večjim naložbam v elektronske protiukrepe, piše Defence Blog.

