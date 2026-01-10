Dron med napadom zadel skladišče nafte v Volgogradu

Po podatkih regionalnih oblasti je ruska zračna obramba posredovala proti napadu z droni na območje. Eden od sestreljenih brezpilotnih letalnikov naj bi padel na ozemlje naftnega skladišča, razbitine pa so povzročile požar. Lokalne oblasti so v bližnji šoli pripravile začasni evakuacijski center za primer, če bi bilo treba prebivalce okoliških naselij umakniti na varno, poroča Kyiv Independent. Po informacijah tujih medijev ni bil nihče poškodovan.
Napad je po poročanju The Independent del širše ukrajinske strategije globokih udarov na ruske vojaške, industrijske in predvsem energetske objekte. Kijev se pri tem v veliki meri opira na doma razvite brezpilotne sisteme dolgega dosega. Cilj takšnih operacij naj bi bil omejiti prihodke Moskve od nafte in plina, torej ključnega vira financiranja vojne v Ukrajini, ter hkrati pokazati, da lahko Ukrajina doseže cilje globoko na ruskem ozemlju.
Napad na Volgograd je sledil obsežnemu ruskemu zračnemu in raketnemu udaru na Ukrajino, o katerem smo poročali v petek. Ruske sile so takrat proti ukrajinskim ciljem izstrelile 121 brezpilotnih letalnikov in eno balistično raketo Iskander-M, ukrajinska zračna obramba pa naj bi sestrelila 94 dronov. Tarče so bili predvsem energetska infrastruktura in logistični objekti po vsej državi, tudi v zahodnih regijah.
Posebno pozornost je pritegnila uporaba hipersonične balistične rakete srednjega dosega Orešnik, redkega in strateško pomembnega orožja. Če bi bila raketa opremljena z eksplozivnimi bojnimi glavami, bi to pomenilo prvo uporabo sistema z dejanskim uničevalnim učinkom ter, kot piše omenjeni portal, jasno opozorilo ne le Ukrajini, temveč tudi njenim zaveznikom v Natu, saj je Lviv, mesto, ki je bilo tarča napada, od poljske meje oddaljen približno 96 kilometrov.
Ameriški predsednik Donald Trump je, kot poroča The Independent, izjavil, da se ruski predsednik Vladimir Putin po njegovem mnenju "boji Združenih držav", medtem ko Evrope ne dojema kot resnega odvračilnega dejavnika. Ob tem je zavrnil namigovanja o morebitni operaciji za zajetje Vladimirja Putina po vzoru akcij proti venezuelskemu predsedniku in dejal, da to "ne bo potrebno".