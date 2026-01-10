Dron med napadom zadel skladišče nafte v Volgogradu

Po podatkih regionalnih oblasti je ruska zračna obramba posredovala proti napadu z droni na območje. Eden od sestreljenih brezpilotnih letalnikov naj bi padel na ozemlje naftnega skladišča, razbitine pa so povzročile požar. Lokalne oblasti so v bližnji šoli pripravile začasni evakuacijski center za primer, če bi bilo treba prebivalce okoliških naselij umakniti na varno, poroča Kyiv Independent. Po informacijah tujih medijev ni bil nihče poškodovan.

Napad je po poročanju The Independent del širše ukrajinske strategije globokih udarov na ruske vojaške, industrijske in predvsem energetske objekte. Kijev se pri tem v veliki meri opira na doma razvite brezpilotne sisteme dolgega dosega. Cilj takšnih operacij naj bi bil omejiti prihodke Moskve od nafte in plina, torej ključnega vira financiranja vojne v Ukrajini, ter hkrati pokazati, da lahko Ukrajina doseže cilje globoko na ruskem ozemlju.