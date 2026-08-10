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Ukrajinski droni globoko v Rusiji: umrlo 13 ljudi

Nižnekamsk, 10. 08. 2026 10.04 pred 4 urami 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Naftna rafinerija v ognju po ukrajinskem napadu

Kijev je izvedel enega najbolj smrtonosnih napadov od začetka vojne. Z droni so napadli Tatarstan globoko na ozemlju Rusije, ubitih je bilo 13 ljudi, še 39 pa ranjenih. Medtem so sicer tudi ruski napadi v regiji Harkov zahtevali življenja petih ljudi.

"Po najnovejših informacijah je bilo v napadu z droni na mesto Nižnekamsk ubitih 12 ljudi, 39 pa ranjenih," je po poročanju Euronewsa sporočila regionalna tiskovna služba. Kasneje so oblasti potrdile, da je število smrtnih žrtev 13, med njimi naj bi bil tudi otrok.

Mesto z okoli 240.000 prebivalci, ki leži več kot 1000 kilometrov stran od ukrajinske meje, je sicer pomembno središče naftne industrije. V njem sta dve rafineriji in petrokemični obrat.

Dejansko je celotna regija bogata z energetskimi viri in ima številne velike naftne rafinerije, ki jih Kijev v povračilnih napadih pogosto napada.

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Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ponoči sestrelili 456 ukrajinskih dronov, nikoli pa ne dajo podatka o tem, koliko jih je doseglo svoje cilje.

Ukrajina je v zadnjih mesecih skoraj vsak dan z droni napada ruske naftne objekte, to pa je povzročilo pomanjkanje goriva v Rusiji, zmanjšalo zmogljivost rafinerij in povzročilo veliko zaskrbljenost med prebivalstvom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da gre za kampanjo, katere cilj je prisiliti ruskega predsednika Vladimirja Putina za pogajalsko mizo in doseči konec njegove več kot štiri leta trajajoče invazije. "Naši odzivi so povsem upravičeni in na vsak ruski napad bomo odgovorili. Ruska vojna bo vse bolj občutena tudi doma – v Rusiji," je Zelenski pozno v nedeljo zapisal na družbenih omrežjih. "Edini razlog, da se to še vedno nadaljuje, je nepripravljenost Rusije, da bi končala to vojno."

Rusi udarili v Harkovu

V bližini frontne črte v Ukrajini je ruski topniški napad v vasi v severovzhodni regiji Harkov ubil pet ljudi, so sporočili lokalni ukrajinski predstavniki.

"10. avgusta so ruske sile izvedle obsežen topniški napad na stanovanjsko območje vasi Bugajivka v okrožju Čugujiv. V sovražnem napadu je bilo uničenih več hiš. Ubitih je bilo pet ljudi," je v izjavi na Telegramu sporočilo regionalno tožilstvo.

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija v nočnem napadu izstrelila 126 dronov.

V ukrajinskem napadu na rusko obmejno regijo Belgorod je bila ubita tudi ženska, medtem ko je bil v ruskem napadu z dronom na taksi v ukrajinski regiji Herson, ki leži ob frontni črti, ubit moški, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Po podatkih Združenih narodov sta obe strani letos močno okrepili napade na velike razdalje, zaradi česar se je število civilnih žrtev močno povečalo. Junij je bil najsmrtonosnejši mesec za ukrajinske civiliste od aprila 2022: ubitih je bilo 293 ljudi, še 1990 pa ranjenih.

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