Ukrajinski droni nad rusko rafinerijo, odjeknilo več eksplozij

Kot je po napadu na rafinerijo sporočil guverner regije Leningrad Aleksandr Drozdenko , je ruska zračna obramba med napadom sestrelila skupno 113 ukrajinskih dronov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kijev si s pogostimi napadi na objekte, povezane z rusko naftno industrijo, prizadeva oslabiti rusko vojno gospodarstvo. Rafinerija v mestu Kiriši, ki želi približno 800 kilometrov od ukrajinske meje, je bila tako letos že večkrat tarča ukrajinskih napadov.

Rafinerija, ki je ena ključnih dobaviteljev dizelskega goriva za domači in tuji trg, naj bi po nekaterih podatkih proizvajala več kot šest odstotkov celotne količine rafiniranega naftnega goriva v Rusiji, še navaja Guardian.