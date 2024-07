Ukrajinski droni pahnili Belogorod v temo, ruska vojska še vedno napreduje

Spopad med Ukrajino in Rusijo se nadaljujejo z nezmanjšano intenzivnostjo, o več eksplozijah poročajo iz ozemlja Ruske federacije, kjer je v belgorodski in kurski oblasti prišlo do izpada elektrike in oskrbe z vodo. Na drugi strani pa ruska vojska napreduje vzdolž celotnega bojišča, z izjemo severnega dela regije Harkov, kjer so ukrajinske sile s pomočjo številčnih okrepitev uspele zaustaviti začetni ruski prodor.

Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi so ruske sile zavzele vas Novopokrovske v regiji Doneck in vas Stepova Novoselivka na vzhodu regije Harkov. Ruske sile še naprej napredujejo zahodno od Avdejevke, na jugu doneške oblasti, kjer so se prebile v bližini utrjenih mest Toreck in Nju Jork ter zahodno od Novomihajlovke. Pri Torecku naj bi jim preboj uspel, potem ko so njihove enote, podobno kot v Avdejevki, prečkale večkilometrski podzemni tunel in prišel v zaledje ukrajinske obrambe. Njihov napredek je sicer počasen, velikih prebojev pa še vedno niso dosegli in jih v bližnji prihodnosti tudi ni pričakovati, ocenjujejo strokovnjaki.

Oblasti v ruski regiji Belgorod, ki meji na Ukrajino, so medtem sporočile, da ponekod prihaja do izpadov elektrike in težav v oskrbi z vodo, potem ko je bila regija ponoči tarča ukrajinskih napadov z brezpilotniki. V mestu Belgorod so po besedah župana Valentina Demidova omejili dobavo elektrike, a so razmere pod nadzorom. Ponekod so prekinitve v oskrbi z elektriko vplivale tudi na oskrbo z vodo, je dodal. Guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov je medtem sporočil, da je bila v napadih ubita štiriletna deklica, sedem ljudi pa je bilo ranjenih. Težave pri oskrbi z elektriko bodo po njegovih besedah odpravili do večera.

Zaradi tehničnih težav na električnih vodih bi do pomanjkanja elektrike lahko prišlo tudi v regiji Kursk, pa je sporočil Aleksej Smirnov, guverner regije, ki je bila poleg regij Belgorod in Brjansk ponoči prav tako tarča ukrajinskih napadov. Dobavo elektrike so omejili tudi ponekod v regiji Voronež, da bi tako preprečili škodo na energetskih objektih zaradi preobremenitve omrežja. Ruska zračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva ponoči nad regijami Belgorod, Kursk in Brjansk uničila 36 ukrajinskih dronov. Prav toliko naj bi jih sestrelili tudi dan prej.

Bombardiranje Harkova FOTO: AP icon-expand