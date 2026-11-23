Videoposnetek, ki ga je na družbenih omrežjih pridobil Reuters, prikazuje ladjo, identificirano kot 105 metrov dolgo vojaško korveto Merkury, eno najnovejših plovil v ruski floti, kako jo v pristanišču v Bengaziju na vzhodu Libije zajamejo ognjeni zublji, nato pa eksplodira. Fotografije satelitskega podjetja Vantor pa prikazujejo, da je bilo plovilo po napadu potopljeno.

Rusija in Ukrajina se na incident še nista odzvali. Ladja Merkury, težka 1800 ton, je bila v Bengaziju, kjer se je v okviru sporazuma o pomorskem sodelovanju oskrbovala z gorivom, preden bi se vrnila v Rusijo, je sporočila libijska vlada narodne stabilnosti (GNS).

Po navedbah dveh predstavnikov vlade na vzhodu Libije je bilo proti ladji Merkury izstreljenih več ukrajinskih pomorskih dronov, dva pa sta plovilo zadela, poroča AP News.

Kot je ob vključitvi ladje v rusko floto maja 2023 poročala ruska državna tiskovna agencija TASS, plovilo vključuje nekatere najnovejše ruske tehnologije ladjedelništva. Med drugim ima materiale, ki absorbirajo radarske valove, ter trup in nadgradnjo, zasnovana tako, da zmanjšujeta njegov radarski odsev.

GNS, ki nadzoruje vzhodni del Libije, je sporočila, da je skupaj z Rusijo začela preiskavo incidenta. Ob tem je poudarila, da Libija ni udeležena v vojni med Rusijo in Ukrajino ter da ne bo dovolila, da bi njeno ozemlje postalo "prizorišče za poravnavanje računov".