Videoposnetek, ki ga je na družbenih omrežjih pridobil Reuters, prikazuje ladjo, identificirano kot 105 metrov dolgo vojaško korveto Merkury, eno najnovejših plovil v ruski floti, kako jo v pristanišču v Bengaziju na vzhodu Libije zajamejo ognjeni zublji, nato pa eksplodira. Fotografije satelitskega podjetja Vantor pa prikazujejo, da je bilo plovilo po napadu potopljeno.
Rusija in Ukrajina se na incident še nista odzvali. Ladja Merkury, težka 1800 ton, je bila v Bengaziju, kjer se je v okviru sporazuma o pomorskem sodelovanju oskrbovala z gorivom, preden bi se vrnila v Rusijo, je sporočila libijska vlada narodne stabilnosti (GNS).
Po navedbah dveh predstavnikov vlade na vzhodu Libije je bilo proti ladji Merkury izstreljenih več ukrajinskih pomorskih dronov, dva pa sta plovilo zadela, poroča AP News.
Kot je ob vključitvi ladje v rusko floto maja 2023 poročala ruska državna tiskovna agencija TASS, plovilo vključuje nekatere najnovejše ruske tehnologije ladjedelništva. Med drugim ima materiale, ki absorbirajo radarske valove, ter trup in nadgradnjo, zasnovana tako, da zmanjšujeta njegov radarski odsev.
GNS, ki nadzoruje vzhodni del Libije, je sporočila, da je skupaj z Rusijo začela preiskavo incidenta. Ob tem je poudarila, da Libija ni udeležena v vojni med Rusijo in Ukrajino ter da ne bo dovolila, da bi njeno ozemlje postalo "prizorišče za poravnavanje računov".
Napadena naj bi bila tudi trgovska ladja ob obali Libije, ki je plula pod malteško zastavo. Pripadniki libijskih pomorskih sil na vzhodu države so rešili člane njene posadke.
Da se je "nekaj" zgodilo z dvema ladjama v Libiji, je potrdil tudi Denis Sienik, najvišji ukrajinski diplomat v Washingtonu. A ob tem je na družbenem omrežju X zapisal še, da je jasno, da "ti ladji ne bosta več služili ruskemu vojnemu stroju".
Merkury se bo, če bo potrjeno, da jo je potopila Ukrajina, pridružila 40 drugim ruskim vojaškim plovilom, ki so bila potopljena v vojni. Med najodmevnejšimi je bila križarka Moskva, paradna ladja ruske črnomorske flote, ki je bila aprila 2022 potopljena v ukrajinskem raketnem napadu.
Se vojna širi v Afriko?
Ukrajina je že nekaj časa prisotna v Libiji, Maliju, Čadu, Nigerju, Sudanu in Burkini Faso, saj si želijo omejiti vse večji ruski vpliv v Afriki, zlasti v z minerali bogati regiji Sahel.
V Libiji vladata dve vladi: mednarodno priznana vlada narodne enotnosti (GNU), ki jo podpira Organizacija združenih narodov in ima sedež v Tripoliju na zahodu države, ter vlada narodne stabilnosti (GNS) na vzhodu.
Eden od ukrajinskih operaterjev pomorskih dronov, ki je bil napoten v Libijo, je CNN v začetku letošnjega leta povedal, da njegova enota uporablja vojaško oporišče v Misrati, mestu vzhodno od Tripolija, kot izhodišče za napade na rusko senčno floto v Sredozemskem morju. V zameno naj bi ukrajinski vojaki urili lokalne sile.
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