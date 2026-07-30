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Ukrajinski F-16 strmoglavil med opravljanjem nalog

Kijev, 30. 07. 2026 14.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ukrajinsko letalo F-16

Ukrajinske letalske sile so sporočile, da so izgubile eno od bojnih letal F-16. Navedli so, da je letalo strmoglavilo med opravljanjem nalog na frontni črti, ko se je zgodila okvara. Pilota so našli nepoškodovanega.

Ukrajinske letalske sile so med bojno nalogo 29. julija izgubile stik z bojnim letalom F-16, potem ko je na letalu prišlo do izrednih razmer med letom, je potrdila vojska. Po navedbah vojske je pilot izvajal nalogo prestrezanje ruskih zračnih ciljev, ko se je na letalu zgodila okvara, zato se je bil prisiljen izstreliti, poroča Kyiv Independent, letalo pa je strmoglavilo.

Ukrajinsko letalo F-16
Ukrajinsko letalo F-16
FOTO: AP

"Pilot je trenutno na varnem. Uspešno so ga evakuirali in prepeljali v zdravstveno ustanovo na pregled ter diagnostične preiskave," so sporočile letalske sile v izjavi.

Vzrok za incident še preiskujejo.

Letala F-16 se uporabljajo tako v napadalnih kot obrambnih operacijah. Ukrajina jih uporablja za prestrezanje ruskih raket in brezpilotnih letal med zračnimi napadi na svoje ozemlje. Prav tako jih je mogoče uporabiti za izstreljevanje raket proti ruskim položajem vzdolž frontne črte.

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