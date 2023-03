Ukrajinski 'fant na mostu' sanja o tem, da bi postal profesionalni kuhar

Kot mnogi je tudi Sergij Petrušenko takrat mislil, da bo kmalu umrl. "Le nekaj ur po predvajanju intervjuja so Sky News preplavila sporočila ljudi, ki so spraševali po njem. Njihove skrbi za fanta na mostu, kot smo ga poimenovali, vse do danes niso pojenjale. Zato smo ukrajinsko vojsko prosili, ali nam lahko potrdi, da je živ, in nam ga pomaga najti. Potrebovali so več kot dva meseca, da so ga izsledili. Po pravici povedano, je to težka naloga sredi vojne, vendar so nam potrdili, da je živ," piše dopisnik britanskega Sky Newsa Stuart Ramsay.

Ta teden sta se Stuart in Sergij znova srečala. Sergij ni več "fant na mostu", zdaj dela kot vojaški kuhar. "Segla sva si v roke in se objela. Še danes ne more verjeti, da je postal tako slaven, vsak dan mu piše na stotine ljudi in ga vabi, da jih obišče po vojni ... vse – od Finske do Havajev."

"Na družbenih omrežjih mi na stotine ljudi vsak dan pošilja sporočila. Sprašujejo me o moji družini in kako sem jaz. Poskušal sem odgovoriti vsakemu posebej, a na koncu enostavno nisem mogel," je povedal Sergij.