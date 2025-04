Ukrajinski korupcijski škandal: s poneverjenimi milijoni kupovali hotele na Hrvaškem?

Ukrajinski nacionalni protikorupcijski urad (NABU) in specializirano protikorupcijsko tožilstvo (SAPO) sta 2. aprila razkrila korupcijsko shemo, ki je vključevala več kot 733 milijonov UAH (približno 17,8 milijona ameriških dolarjev) poneverjenih sredstev med nabavo hrane za oborožene sile v letih 2022–2023, poroča Ukrajinska Pravda.

Preiskovalci so ugotovili, da so bile v letih 2022 in 2023 zaloge hrane za vojsko razdeljene prek vnaprej sestavljenih kompletov hrane, sestavljenih iz kataloga 409 artiklov. Vendar je bilo le 10 odstotkov teh izdelkov, kot so zelenjava, žita, meso in voda, redno naročenih. Ostale izdelke, vključno z začimbami, želatino in jagodičevjem, so zaradi sezonske narave naročali redko ali nikoli.

"Ta sistem je dobaviteljem omogočal manipulacijo s cenami in umetno napihovanje stroškov izdelkov, po katerih je bilo veliko povpraševanje, hkrati pa zniževanje cen nepriljubljenih ali sezonskih izdelkov, kot so češnje ali marelice pozimi," je pojasnil ukrajinski protikorupcijski urad.

"Na prvi pogled ni bilo nobenih kršitev, saj je skupna cena kompleta ostala nespremenjena. Toda krompir, dobavljen v tisočih tonah, je stal celo premoženje, medtem ko je sezonsko sadje, ki je bilo redko naročeno, stalo le drobiž," so dodali.