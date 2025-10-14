Svetli način
Tujina

Ukrajinskega kriptotajkuna našli mrtvega v črnem lamborghiniju

Kijev, 14. 10. 2025 11.38 | Posodobljeno pred 1 uro

Okoliščine smrti 32-letnega ukrajinskega podjetnika Konstantina Galiča še niso znane. Njegovo truplo so našli v avtomobilu v kijevski četrti Obolonski. Policija naj bi na kraju našla tudi njegovo pištolo.

Črni lamborghini ukrajinskega kriptotajkuna
Črni lamborghini ukrajinskega kriptotajkuna FOTO: Ukrajinska policija

Podjetnika, v kriptoindustriji znanega tudi kot Kostja Kudo, naj bi našli s strelno rano v glavi. Njegova smrt je bila kasneje potrjena v objavi na njegovem Telegram kanalu. "Vzrok preiskujejo. Obveščali vas bomo o nadaljnjih novicah."

Policija je na kraju dogodka našla pištolo, registrirano na njegovo ime. Ukrajinski mediji poročajo, da je bil zaradi finančnih težav depresiven. Vendar kijevska policija še vedno preiskuje, ali je šlo za umor ali samomor.

Analitiki ocenjujejo, da je bilo v zadnjih svetovnih pretresih na kripto trgu izgubljenih 19 milijard dolarjev, kar je povzročilo paniko med vlagatelji.

Padec kriptovalt se je zgodil, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z uvedbo novih 100-odstotnih tarif na kitajski uvoz. Cena bitcoina, ene najbolj priljubljenih kriptovalut, je padla za skoraj 10 odstotkov na približno 111.500 dolarjev (96.448 evrov), medtem ko je Ethereum čez vikend dosegel rekordno nizko vrednost.

Galič je soustanovitelj akademije za trgovanje Cryptology Key, govoril je na industrijskih dogodkih in ustvarjal vsebine za YouTube. 

Njegova smrt je pretresla svet kriptovalut. "Ukrajinski vlagatelj in vernik v kriptovalute, ki je prehitro odšel. Ta prostor se hitro spreminja in včasih pozabimo, da za vsako denarnico, vsako transakcijo, vsako izgubo stojijo resnični ljudje," je zapisal eden od uporabnikov.

kostja kudo galič ukrajina kriptotajkun
KOMENTARJI (82)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
14. 10. 2025 13.30
+3
Še en poštenjak iz ukrajine.
ODGOVORI
3 0
HALAcR7
14. 10. 2025 13.29
+3
A ni tam vojna?tko je nam prikazano,mi imamo predstavo kot da je v Gazi!!!!kaki lamboti zdej to
ODGOVORI
3 0
Glavni_Baja
14. 10. 2025 13.34
dže si poturiceee
ODGOVORI
0 0
srecnii
14. 10. 2025 13.28
+3
to so pač goljufi, ki jih je treba preprosto pospravit.
ODGOVORI
3 0
Luigi Taveri II.
14. 10. 2025 13.27
Gre zagotovo za likvidacijo, ker je prejšnji teden opravil velik servis na Lamborghiniju
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
14. 10. 2025 13.25
+1
Sploh pa,zakaj ni bil na fronti,če je mobiliziran?
ODGOVORI
1 0
slayer2
14. 10. 2025 13.25
+3
A so spet Rusi krivi 😂😂😂
ODGOVORI
3 0
..................
14. 10. 2025 13.25
+3
🤣🤣itak kdo drug... 😂
ODGOVORI
3 0
ZIPPO
14. 10. 2025 13.22
+4
Imel finančne težave,okoli se je pa še vednost vozil z Lambom 🤣
ODGOVORI
4 0
Rookoko
14. 10. 2025 13.20
+0
Jaja manipulacije trgov Donalda nekaterim prinašajo velike izgube, med tem pa njegov sine slovenček z notranjimi informacijami na debelo služi za celo družino.
ODGOVORI
1 1
Wolfman
14. 10. 2025 13.19
+3
Nsiso pa ga našli narezanega in zloženega v kovčku, kot je praksa zaddnjih let za lopovske kriptaše.
ODGOVORI
3 0
BUONcaffee
14. 10. 2025 13.19
+7
Noben ni obogatel z kriptovalutami, razen prevaranti kateri vlečejo od ljudi denar in jim ovlbljubljajo, da bodo na račun kriptovalut obogateli. V južni Ameriki tako končajo v rdečih kovčkih
ODGOVORI
7 0
Samo-ne-rdeci
14. 10. 2025 13.19
ok.
ODGOVORI
0 0
BUONcaffee
14. 10. 2025 13.17
+1
Zanimivo, dragI avto, na koncu pa zagotovo dolžen veliki denar.
ODGOVORI
1 0
PomisliNaSonce
14. 10. 2025 13.15
+1
Tudi odjemna mesta z sončnimi elekrarnami so letos na - 25% nižji proizvodnji na pričakovani letni ravni...ko bodo letni poračuni, bo pestro :)
ODGOVORI
2 1
Sventevith
14. 10. 2025 13.20
+1
Še vedno imam 4 mega viška. Ni skrbi. Letos niti evra še nisem plačal za elektro ;)
ODGOVORI
2 1
qwerty99
14. 10. 2025 13.29
Moja sončna elektrarna je letos do danes proizvedla 86% pričakovane letne proizvodnje elektrike. Edini vir tvojih laži je fovšija.
ODGOVORI
0 0
Lenart Čaubi
14. 10. 2025 13.14
+1
A ni bil ta po poročanju Avaza na fronti v prvi bojni liniji v tem času je pa njegov bratranec uporabljal Lamborginija.
ODGOVORI
1 0
Webdoggs
14. 10. 2025 13.10
+1
meni je v 5 dneh iz 10eur na 1300eur uspelo jupi
ODGOVORI
1 0
Potouceni kramoh
14. 10. 2025 13.16
+4
Bravo ziher nakazilo iz črnega lambota iz UA.
ODGOVORI
4 0
Japa Jade
14. 10. 2025 13.18
+0
Nakladač pa si, ostali smo pa po juhici priplaval...
ODGOVORI
1 1
Audist
14. 10. 2025 13.09
+6
Ja likvidirali so ga v petek ko je kripto trg močno padel, verjetno je trgoval z tujim denarjem ki ga ni mogel vrniti, tu se vrtijo miljoni...
ODGOVORI
6 0
Roso
14. 10. 2025 13.08
+4
2x se je ustrelil v glavo kot Gary Webb Preiskava zaključena.
ODGOVORI
4 0
Lenart Čaubi
14. 10. 2025 13.18
Je bil avtomat programiran na dva šusa.
ODGOVORI
0 0
Slovenec007
14. 10. 2025 13.05
+4
Ukrajinci so že od nekdaj večji mafijci kot rusi, sam na TV vam tega ne smejo povedat, sploh zdej v zadnjih parih letih ne ker kapital ne pusti....
ODGOVORI
8 4
asgard
14. 10. 2025 13.14
-2
Hm, zakaj pa se je reklo da je zmerom prva albanska mafija, takoj za njo pa ruska ?
ODGOVORI
1 3
Samo navijač
14. 10. 2025 13.04
+4
Je pa v istem trenutku padca, Blacrock kupil za 5 milijard $ Bitcoina. Ze vedo zakaj. Ampak malo sumljivo notranje informacije.
ODGOVORI
4 0
Luigi Taveri II.
14. 10. 2025 13.01
+9
Lahko bi padel za domovino pa mu ni pomenila nič
ODGOVORI
11 2
Rudar
14. 10. 2025 13.07
-6
Kaj so te nagnali iz Švice, da te smetiš?
ODGOVORI
2 8
Glavni_Baja
14. 10. 2025 13.22
+2
ti po cele dneve 🧽🧹🧻🚽💩💩💩 @rudar
ODGOVORI
2 0
