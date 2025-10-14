Ukrajinskega kriptotajkuna našli mrtvega v črnem lamborghiniju

Podjetnika, v kriptoindustriji znanega tudi kot Kostja Kudo, naj bi našli s strelno rano v glavi. Njegova smrt je bila kasneje potrjena v objavi na njegovem Telegram kanalu. "Vzrok preiskujejo. Obveščali vas bomo o nadaljnjih novicah."

Policija je na kraju dogodka našla pištolo, registrirano na njegovo ime. Ukrajinski mediji poročajo, da je bil zaradi finančnih težav depresiven. Vendar kijevska policija še vedno preiskuje, ali je šlo za umor ali samomor.

Analitiki ocenjujejo, da je bilo v zadnjih svetovnih pretresih na kripto trgu izgubljenih 19 milijard dolarjev, kar je povzročilo paniko med vlagatelji.

Padec kriptovalt se je zgodil, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z uvedbo novih 100-odstotnih tarif na kitajski uvoz. Cena bitcoina, ene najbolj priljubljenih kriptovalut, je padla za skoraj 10 odstotkov na približno 111.500 dolarjev (96.448 evrov), medtem ko je Ethereum čez vikend dosegel rekordno nizko vrednost.

Galič je soustanovitelj akademije za trgovanje Cryptology Key, govoril je na industrijskih dogodkih in ustvarjal vsebine za YouTube.

Njegova smrt je pretresla svet kriptovalut. "Ukrajinski vlagatelj in vernik v kriptovalute, ki je prehitro odšel. Ta prostor se hitro spreminja in včasih pozabimo, da za vsako denarnico, vsako transakcijo, vsako izgubo stojijo resnični ljudje," je zapisal eden od uporabnikov.