Ukrajinski lokalni svetnik sredi sestanka odvrgel tri ročne bombe

Ukrajinska policija je v petek na omrežju Telegram objavila posnetek, ki prikazuje moškega v črni obleki, kako sredi sestanka med burno razpravo vstopi v dvorano lokalne upravne enote v vasi Kerecki in iz žepov izvleče tri ročne bombe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moški je ročne bombe vrgel na tla sredi dvorane, kjer so eksplodirale. Dvorano so nato v hipu napolnili gost dim, kriki in kaos.

Po navedbah policije je bilo v incidentu ranjenih 26 ljudi, kakih pol ducata jih je v kritičnem stanju. Vzrok za njegovo početje za zdaj ni znan.

Ukrajinska varnostna služba SBU je sprožila preiskavo zaradi suma terorizma, policija pa preiskuje sum ilegalnega posedovanja orožja. Veliko Ukrajincev sicer brez težav pride do orožja, zlasti od začetka ruske invazije februarja lani.

Rusija in Ukrajina poročata o novih napadih z droni

Po navedbah ukrajinskih letalskih sil so bili tarča ruskih napadov z droni prestolnica Kijev ter regiji Herson in Hmeljnicki. Skupno so ruske sile izstrelile 31 dronov tipa šahed, pri čemer jih je 30 sestrelila ukrajinska zračna obramba. Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da so v prestolnici odjeknile eksplozije.