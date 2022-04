Ukrajinski minister: Vsak ruski vojak bo domov prinesel košček Černobila

Ruski vojaki so v Rdečem gozdu na območju prepovedi gibanja zaradi radiacije ob nuklearki v Černobilu skoraj 30 dni kopali jarke, trdi ukrajinska državna družba za jedrsko energijo Energoatom. Kot so še zapisali, so na tem območju zdaj izmerili nenormalno visoke ravni sevanja.

Vodja Energoatoma Petro Kotin je skupaj s strokovnjaki družbe v minulih dneh obiskal eno od območij v Rdečem gozdu. Indeks zunanjega sevanja je tam od 10- do 15-krat višji od običajnega, so po obisku zapisali na Telegramu. Ob tem so v ukrajinski jedrski družbi opozorili, da se bodo vsi ruski vojaki, ki so v Rdečem gozdu skoraj 30 dni kopali jarke in skušali vzpostaviti utrdbe, soočili z radiacijsko boleznijo različnih stopenj.

Dodali so, da so Rusi iz dveh raziskovalnih laboratorijev v Černobilu odnesli 133 kosov visoko radioaktivnega materiala. "Že majhen del tega je smrtno nevaren, če se z njim ne ravna ustrezno," je še zapisal Energoatom. V Energoatomu so že v začetku meseca opozorili, da so bili ruski vojaki ob zavzetju območja nuklearke izpostavljeni sevanju in da niso bili ustrezno zaščiteni. Pri večdnevnem kopanju jarkov so bili še dodatno izpostavljeni radioaktivnemu prahu in strupenim snovem.

icon-expand Černobil FOTO: AP