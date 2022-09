Ukrajinski Naftogaz zahteva arbitražo, Gazprom zažugal s sankcijami

V Gazpromu so zdaj zavrnili navedbe ukrajinskega podjetja in napovedali, da ne bodo plačali za storitve, ki jih Naftogaz ni opravil. Ukrajinska stran storitev ne zagotovi, "zato ne bi smele biti in ne bodo plačane", je odziv v torek povzela ruska tiskovna agencija Tass.

V ruskem energetskem velikanu so svoje argumente že posredovali na sodišče, a menijo, da jim trenutne okoliščine jemljejo temeljno pravico do poštenega in nepristranskega zaslišanja.

Potezo Naftogaza so označili za neprijazno. Če bo ukrajinsko podjetje vztrajalo pri zahtevi, da se zadeva obravnava na sodišču, "bodo imeli ruski državni organi vse razloge, da uvedejo sankcije". Če bo Rusija sankcionirala Naftogaz, bo Gazpromu v praksi prepovedano izpolnjevati obveznosti do tega podjetja, vključno s finančnimi transakcijami, so zarožljali.

Dobava ruskega plina po ozemlju Ukrajine je sicer za Evrope trenutno posebej pomembna, saj plinovod Severni tok 2 ni nikoli zaživel, Severni tok 1 pa je ustavljen. Ne le, da plin po teh plinovodih, speljanih iz Rusije v Nemčijo, ne teče, tam je zdaj prišlo še do uhajanja plina, ki je ostal v ceveh, kriva pa naj bi bila sabotaža.