Ukrajinski obrambni minister: Ukrajina je de facto že članica zveze Nato

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek po sestanku generalštaba v Kijevu ukrajinskim vojakom, ki branijo mesto, sicer obljubil, da bodo hitro dobili potrebno strelivo in vse drugo, kar potrebujejo. Na britanskem obrambnem ministrstvu pa so ocenili, da bi Rusija zaradi hudih spopadov v Soledarju na območje lahko kmalu poslala tudi padalce, ki bi delovali kot sile za hitro posredovanje.

"V Soledarju je bilo čez noč vroče. Sovražnosti so se nadaljevale. Sovražnik je skoraj vse svoje glavne sile premestil na fronto v Donecku in nadaljuje s silovito ofenzivo," je dejala namestnica obrambnega ministra Maljarjeva in dodala, da gre za "težko fazo vojne", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska vojska že več tednov poskuša prebiti ukrajinsko obrambo v regiji Doneck. Mesti Soledar in Bahmut, ki ju loči le 15 kilometrov, želi osvojiti za vsako ceno, da bi spremenila potek vojne. Obramba mest je ključna, če želi ukrajinska stran ohraniti obrambni zid, s katerim ščiti večji mesti Slovjansk in Kramatorsk, ki sta še pod njenim nadzorom v regiji. Če bi Soledar padel v ruske roke, bi to pomenilo prvo pomembno ozemeljsko pridobitev ruskih sil v zadnjih mesecih.

V luči pritiska za okrepitev proizvodnje se bo po mnenju britanskih vojaških strokovnjakov ruska orožarska industrija vse bolj zanašala na zapornike kot delovno silo. Zapornikov naj bi bilo v Rusiji približno 400.000, so danes, na podlagi obveščevalnih podatkov britanskega obrambnega ministrstva, sporočili iz Londona.

Ukrajinski obrambni minister: Ukrajina dejansko že članica Nata

Medtem je ukrajinski obrambni minister Reznikov v pogovoru za britanski BBC izjavil, da je njegova država dejansko že članica Nata. Obenem je izrazil prepričanje, da bo Ukrajina prejela orožje, za katerega tako dolgo prosi, vključno s tanki in bojnimi letali.

"Ukrajina kot država in ukrajinske oborožene sile so postale članice Nata. De facto, ne de iure. Ker imamo orožje in ker ga znamo uporabljati," je dejal in izrazil prepričanje, da bo Ukrajina kmalu tudi formalno postala članica zavezništva.

Tudi sam je potrdil, da so razmere v Soledarju "zelo težke", a hkrati zatrdil, da so "pod nadzorom", navaja BBC.