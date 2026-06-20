Zelenski odlikovanje vrnil po pošti

Zelenski je na družbenem omrežju X objavil fotografije odlikovanja in celo potrdilo o pošiljanju paketa v Varšavo. Ob tem je zapisal, da so številni Ukrajinci odlikovanje razumeli kot priznanje ukrajinskemu narodu in vojski ter da bo prihodnost pokazala, da si Ukrajinci zaslužijo spoštovanje.

Poljska je odlikovanje odvzela po tem, ko je Zelenski eni od ukrajinskih vojaških enot podelil častni naziv Ukrajinske uporniške armade. UPA v Ukrajini velja za simbol boja za neodvisnost proti Sovjetski zvezi in drugim tujim oblastem, na Poljskem pa jo povezujejo z množičnimi poboji več deset tisoč poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.

Red belega orla je Zelenski prejel leta 2023 od takratnega poljskega predsednika Andrzeja Dude za zasluge pri obrambi Evrope in krepitvi poljsko-ukrajinskih odnosov po začetku ruske invazije.

Na zaostritev odnosov se je odzval tudi poljski premier Donald Tusk, ki je opozoril, da spor koristi predvsem ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in škoduje tako Poljski kot Ukrajini. Podobno menijo v Kijevu. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga je odvzem odlikovanja označil za "strateško napako", od katere ima korist le Rusija. Več ukrajinskih politikov je že napovedalo, da bodo v znak protesta vrnili tudi svoja poljska odlikovanja.

Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Kirilo Budanov je sporočil, da se odpoveduje zlatemu častnemu križu reda za zasluge Republike Poljske, ki ga je prejel lani. Kot je zapisal na Telegramu, gre za odziv na odločitev poljskega predsednika Karola Nawrockega.

Da bosta v znak solidarnosti z Volodimirjem Zelenskim vrnila poljski odlikovanji, sta napovedala tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha in ukrajinski veleposlanik v Varšavi Vasil Bodnar.