Zelenski odlikovanje vrnil po pošti

Zelenski je na družbenem omrežju X objavil fotografije odlikovanja in celo potrdilo o pošiljanju paketa v Varšavo. Ob tem je zapisal, da so številni Ukrajinci odlikovanje razumeli kot priznanje ukrajinskemu narodu in vojski ter da bo prihodnost pokazala, da si Ukrajinci zaslužijo spoštovanje.
Poljska je odlikovanje odvzela po tem, ko je Zelenski eni od ukrajinskih vojaških enot podelil častni naziv Ukrajinske uporniške armade. UPA v Ukrajini velja za simbol boja za neodvisnost proti Sovjetski zvezi in drugim tujim oblastem, na Poljskem pa jo povezujejo z množičnimi poboji več deset tisoč poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.
Red belega orla je Zelenski prejel leta 2023 od takratnega poljskega predsednika Andrzeja Dude za zasluge pri obrambi Evrope in krepitvi poljsko-ukrajinskih odnosov po začetku ruske invazije.
Na zaostritev odnosov se je odzval tudi poljski premier Donald Tusk, ki je opozoril, da spor koristi predvsem ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in škoduje tako Poljski kot Ukrajini. Podobno menijo v Kijevu. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga je odvzem odlikovanja označil za "strateško napako", od katere ima korist le Rusija. Več ukrajinskih politikov je že napovedalo, da bodo v znak protesta vrnili tudi svoja poljska odlikovanja.
Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Kirilo Budanov je sporočil, da se odpoveduje zlatemu častnemu križu reda za zasluge Republike Poljske, ki ga je prejel lani. Kot je zapisal na Telegramu, gre za odziv na odločitev poljskega predsednika Karola Nawrockega.
Da bosta v znak solidarnosti z Volodimirjem Zelenskim vrnila poljski odlikovanji, sta napovedala tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha in ukrajinski veleposlanik v Varšavi Vasil Bodnar.
Budanov je pri tem odločitev Nawrockega označil kot "dar Moskvi", ki ga bo Rusija po njegovih besedah izkoristila proti obema državama. Veleposlanik Bodnar je vrnitev odlikovanja označil za "zelo bolečo in čustveno odločitev", dejanje Nawrockega pa je označil za usmerjeno proti celotnemu ukrajinskemu narodu.
Nawrocki je odvzem odlikovanja Zelenkemu utemeljil z nasprotovanjem poimenovanju ukrajinske vojaške enote po Ukrajinski uporniški vojski (UPA), ki je v času druge svetovne vojne sodelovala pri pobojih poljskih civilistov.
Po navedbah AFP je Nawrocki dejal, da "zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj", ter poudaril, da je ohranitev spomina na žrtve moralna obveznost poljske države. Poljski predsednik je odločitev sprejel kljub pozivom ukrajinske strani in poljske vlade, naj spora ne zaostruje.
Poudaril je sicer, da diplomatski spor ne bo vplival na podporo, ki jo Poljska, ena glavnih zaveznic Ukrajine, nudi Kijevu v boju proti ruski agresiji.
Poljski premier Donald Tusk je ob tem opozoril, da takšne poteze bremenijo odnose med državama in koristijo predvsem Rusiji. Pozval je k zadržanosti in poudaril, da spor ne sme ogroziti prihodnjega sodelovanja med državama.
Jedro spora ostaja poimenovanje ukrajinske vojaške enote po Ukrajinski uporniški vojski (UPA), ki jo v Ukrajini deloma obravnavajo kot zgodovinsko odporniško gibanje, na Poljskem pa jo povezujejo z množičnimi poboji poljskih civilistov v času druge svetovne vojne.
Oborožena formacija je spadala pod Organizacijo ukrajinskih nacionalistov (ONU) Stepana Bandere in je med drugim odgovorna za pokol okrog 100.000 poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno.
Poljska je ena ključnih političnih in logističnih zaveznic Ukrajine po začetku ruske agresije, vendar zgodovinska vprašanja med državama občasno povzročajo napetosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.