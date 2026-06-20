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Zelenski odlikovanje vrnil po pošti

Kijev/Varšava, 20. 06. 2026 13.03 pred 9 urami 3 min branja 15

Avtor:
STA U.Z. +1
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Poljski vrnil najvišje državno odlikovanje, red belega orla, potem ko mu ga je poljski predsednik Karol Nawrocki odvzel.

Zelenski je na družbenem omrežju X objavil fotografije odlikovanja in celo potrdilo o pošiljanju paketa v Varšavo. Ob tem je zapisal, da so številni Ukrajinci odlikovanje razumeli kot priznanje ukrajinskemu narodu in vojski ter da bo prihodnost pokazala, da si Ukrajinci zaslužijo spoštovanje.

Poljska je odlikovanje odvzela po tem, ko je Zelenski eni od ukrajinskih vojaških enot podelil častni naziv Ukrajinske uporniške armade. UPA v Ukrajini velja za simbol boja za neodvisnost proti Sovjetski zvezi in drugim tujim oblastem, na Poljskem pa jo povezujejo z množičnimi poboji več deset tisoč poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.

Red belega orla je Zelenski prejel leta 2023 od takratnega poljskega predsednika Andrzeja Dude za zasluge pri obrambi Evrope in krepitvi poljsko-ukrajinskih odnosov po začetku ruske invazije.

Na zaostritev odnosov se je odzval tudi poljski premier Donald Tusk, ki je opozoril, da spor koristi predvsem ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in škoduje tako Poljski kot Ukrajini. Podobno menijo v Kijevu. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga je odvzem odlikovanja označil za "strateško napako", od katere ima korist le Rusija. Več ukrajinskih politikov je že napovedalo, da bodo v znak protesta vrnili tudi svoja poljska odlikovanja.

Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Kirilo Budanov je sporočil, da se odpoveduje zlatemu častnemu križu reda za zasluge Republike Poljske, ki ga je prejel lani. Kot je zapisal na Telegramu, gre za odziv na odločitev poljskega predsednika Karola Nawrockega.

Da bosta v znak solidarnosti z Volodimirjem Zelenskim vrnila poljski odlikovanji, sta napovedala tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha in ukrajinski veleposlanik v Varšavi Vasil Bodnar.

Preberi še Poljski predsednik Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje

Budanov je pri tem odločitev Nawrockega označil kot "dar Moskvi", ki ga bo Rusija po njegovih besedah izkoristila proti obema državama. Veleposlanik Bodnar je vrnitev odlikovanja označil za "zelo bolečo in čustveno odločitev", dejanje Nawrockega pa je označil za usmerjeno proti celotnemu ukrajinskemu narodu.

Nawrocki je odvzem odlikovanja Zelenkemu utemeljil z nasprotovanjem poimenovanju ukrajinske vojaške enote po Ukrajinski uporniški vojski (UPA), ki je v času druge svetovne vojne sodelovala pri pobojih poljskih civilistov.

Po navedbah AFP je Nawrocki dejal, da "zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj", ter poudaril, da je ohranitev spomina na žrtve moralna obveznost poljske države. Poljski predsednik je odločitev sprejel kljub pozivom ukrajinske strani in poljske vlade, naj spora ne zaostruje.

Poudaril je sicer, da diplomatski spor ne bo vplival na podporo, ki jo Poljska, ena glavnih zaveznic Ukrajine, nudi Kijevu v boju proti ruski agresiji.

Poljski premier Donald Tusk je ob tem opozoril, da takšne poteze bremenijo odnose med državama in koristijo predvsem Rusiji. Pozval je k zadržanosti in poudaril, da spor ne sme ogroziti prihodnjega sodelovanja med državama.

Jedro spora ostaja poimenovanje ukrajinske vojaške enote po Ukrajinski uporniški vojski (UPA), ki jo v Ukrajini deloma obravnavajo kot zgodovinsko odporniško gibanje, na Poljskem pa jo povezujejo z množičnimi poboji poljskih civilistov v času druge svetovne vojne.

Oborožena formacija je spadala pod Organizacijo ukrajinskih nacionalistov (ONU) Stepana Bandere in je med drugim odgovorna za pokol okrog 100.000 poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno.

Poljska je ena ključnih političnih in logističnih zaveznic Ukrajine po začetku ruske agresije, vendar zgodovinska vprašanja med državama občasno povzročajo napetosti.

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KOMENTARJI15

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brezveze13
20. 06. 2026 18.41
evropa se žal zastonj trudi zlomiti rusijo res ne morem verjeti da kljub googlovi aplikaciji ne znajo oceniti velikost rusije in videti da jer država lahko samooskrbna, sem bil tam, videl državo spoznasl njihov sistem življenja in razmišljanja tisti nekaj malo levičarjev drugače mislečih kot navalni je sploh nepomemben
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+2
2 0
brezveze13
20. 06. 2026 18.34
nacistična svetovna vojna pri nas je uradno trajala 4 leta vendar je hitler že veliko prej haral po drugih predelih sveta tudi ukrajinski nacisti so začeli groziti lukašenku še malo pa bo poljska in tako naprej dokler jim ne bo zopet tem nacijem nekdo pokazal kje jim je mesto in kam spadajo , med drugo so kar lepo podpirali firerja pa jih ni izučilo
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+2
2 0
Crazy_Horse
20. 06. 2026 17.14
vrnite milijarde barabe na.istične
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+6
6 0
marre
20. 06. 2026 17.09
Za Ukrajince nepomembno.. Vse skupaj je zakuhal trenutni Poljski predsednik in dela sprejema odločitve proti Ukrajini odkar je bil izvoljen 2025.. V bistvu pa čisto nepomembna stvar, nekaj kosti za naše domače prokremeljske bote..
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-3
1 4
poper00
20. 06. 2026 15.55
Zelenski nonstop provocira in grozi.Ko dobi po prstih pa je to krivica.Kaj mu je trebalo provocirat poljsko,ki jim cel čas pomaga.Ve se ,na čigavi strani so bili ukrajinci v času 2 svetovne vojne.
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+8
9 1
kovanec
20. 06. 2026 15.53
Če gori Ukrajina naj gori še Rusija sem prečital stavek pred par dneve. Res je težko gledati te vojne po tem svetu, a žal v tem primeru vleče Ukrajina ta kratko. Če bo Ukrajina naredila Rusiji škodo z napadi bo to Rusija vrnila x 10. Imam občutek da je Ukrajina orodje EU za gospodarsko uničenje Rusije kar je popolnoma zgrešena taktika.
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+7
8 1
Odisej25
20. 06. 2026 13.54
Tusk in njegova klika so s tem dokazali kakšni fanatični, ekstremni politiki so. Po njegovem (in takih je še mnogo) bo to pomagalo Rusiji. Ne zaveda se, da on pomaga Rusiji s tem, ko deli narod. Kot kaže mu je vseeno, koliko Poljakov so bandervci pobili. Ni mu mar za lasten narod. Namesto, da bi Tusk močno kritiziral Zelenskega in njegove banderovce, ki so v bistvu nacisti, kritizira nekoga, ki je tem nacistom odvzel odlikovanja.
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+9
14 5
marre
20. 06. 2026 17.06
Fanatiki so tisti, ki sedijo okoli malega KGB-jevca, ki se gre imperialistične osvajalske vojne v Evropi v 21. stoletju.. Ne glede na to kako bi radi prokremeljski boti predstavili trenutno oblast v Kijevu kot fašistično, je resnica čisto druga.. Putlerjev režim je v resnici tisti, ki najbolj spominja na nekdanje fašistične in nacistične režime, kateri so prinesli toliko gorja in smrti v Evropi..
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-3
1 4
Odisej25
20. 06. 2026 17.46
fanatiki so tisti, ki ne znajo napisati pravega imena, taki tudi ne znajo ločiti, kdo je banderovec - nacist in kdo osvoboditelj svojega naroda. Ta specialna operacija (ne vojna, ker če bi Rusija sprožila pravo vojno bi bilo drugače), je zato, da se osvobodi zatirane Ruse v Ukrajini (doživljali so usodo Primorcev v Mussolinijevi teroristični Italiji) in ni namen osvajanja teritorijev. Rusija se je od leta 1750 do danes samo krčila.
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+2
2 0
travc
20. 06. 2026 13.45
Še denar naj vrnejo.
Odgovori
+17
18 1
2mt8
20. 06. 2026 14.11
Ja, na desetine milijard €
Odgovori
+11
12 1
mario7
20. 06. 2026 13.35
Naj mi kdo pojasni, zmaj zeleni noče končati vojne? Misli, da jim bo Rusija odstopila zasedena ozemlja?
Odgovori
+15
18 3
mario7
20. 06. 2026 13.36
zakaj
Odgovori
+6
7 1
Hudi časi
20. 06. 2026 13.56
Ne bo jim odstopila, izgubili jih bodo.
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+2
7 5
manga
20. 06. 2026 13.17
Slava Rusiji.
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+17
22 5
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