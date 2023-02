Ukrajinski predsednik Zelenski postavlja modne trende

"Bistveno smo povečali obseg proizvodnje. V obdobju, ko se je začela ruska invazija, se je celoten obseg proizvodnje povečal za približno trikrat. Zares težko sledimo povpraševanju," še doda Denis Holovko, vodja proizvodnje v podjetju M-TAC, ki izdeluje vojaška oblačila, ki so postala prepoznavni znak ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Podjetje M-TAC je bilo ustanovljeno leta 2005 in odprlo svojo prvo trgovino v Ukrajini, v kateri so prodajali airsoft orožje. Šele leta 2014, med "revolucijo dostojanstva", v kateri so Ukrajinci odstavili nekdanjega predsednika Viktorja Janukoviča, je podjetje začelo prodajati vojaška oblačila in opremo. Od začetka invazije na Ukrajino so se osredotočili na izdelavo oblačil za ukrajinske vojake. A njihova prepoznavnost je znatno zrasla po tem, ko se je v javnosti v njihovih majicah in puloverjih redno začel pojavljati ukrajinski predsednik.