Bosta v Ukrajini sprejeta dva nova zakona za lažji vpoklic vojakov?

Ukrajinci, stari od 18 do 60 let, ki so vojaški obvezniki, bodo morali biti v prihodnje vpisani v vojaški register in redno posodabljati svoje podatke. Obvestila o vpoklicu bi lahko pošiljali tudi po elektronski pošti, ne glede na dejansko prebivališče, in ne samo v papirnati obliki po pošti, kot je veljalo doslej. To bi omogočilo tudi dostop do Ukrajincev, ki so v tujini, izhaja iz osnutka zakona.

V skladu z drugim predlogom pa bi zaostrili kazni za manjkajoče podatke v vojaškem registru. Neupoštevanje pozivov bi namesto sedanje denarne kazni imelo za posledico takojšnjo zaporno kazen. Neupoštevanje predpisov o registraciji lahko povzroči zaplembo avtomobilov, zamrznitev računov in prepoved pridobivanja posojil.

Ukrajinci, ki živijo v tujini, bodo lahko na konzulatih nove osebne dokumente pridobili le, če bodo vpisani v vojaški register, poroča dpa.

Predloga zakonov bi bila lahko še deležna sprememb. Po sprejetju tudi ni mogoče izključiti veta predsednika Volodimirja Zelenskega.