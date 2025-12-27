Naslovnica
Tujina

Ukrajinski protikorupcijski organ odkril kriminalno združbo, v kateri so tudi poslanci

Kijev, 27. 12. 2025 15.01 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
Uradna ukrajinska valuta grivna

Ukrajinski nacionalni protikorupcijski urad je sporočil, da je odkril organizirano kriminalno združbo, katere člani so po njegovih navedbah tudi nekateri trenutni poslanci. Podrobnosti preiskave urad ni razkril, je pa opozoril, da varnostne službe ovirajo njegovo preiskavo v parlamentu.

"Nabu (ukrajinski protikorupcijski organ) in Sapo (specializirano protikorupcijsko tožilstvo) sta po tajni operaciji razkrila organizirano kriminalno združbo, v kateri so tudi trenutni poslanci. Zaposleni v državnem varnostnem oddelku se uradnikom Nabuja med preiskovalnimi ukrepi v odborih ukrajinskega parlamenta upirajo," je danes sporočil Nabu.

Protikorupcijski urad ni razkril podrobnosti preiskave. Po poročanju časnika Ukrainska Pravda pa naj bi člani kriminalne združbe prejemali podkupnine v zameno za glasovanje v parlamentu.

Država z eno najvišjih stopenj korupcije

V Ukrajini se pogosto ponavljajo finančni in korupcijski škandali. Kljub krepitvi protikorupcijskih organov, ustanovljenih od prihoda prozahodnih političnih sil na oblast leta 2014, je Ukrajina po navedbah organizacije Transparency International država z eno najvišjih stopenj korupcije v Evropi.

Zadnji škandal je Ukrajino zajel konec novembra, ko sta Nabu in Sapo izvedla hišne preiskave na domu tedanjega vodje kabineta ukrajinskega predsednika Andrija Jermaka. Slednji je kmalu za tem odstopil.

Preberi še Jermak po korupcijskem škandalu zapušča politiko in odhaja na fronto

Pred tem so protikorupcijski organi sprožili preiskave več ljudi zaradi suma sodelovanja v 100 milijonov dolarjev (okoli 85 milijonov evrov) težki korupcijski aferi s podkupninami v energetskem sektorju.

Ukrajinsko notranje ministrstvo je v odzivu na afero v energetskem sektorju razpisalo tiralico za dolgoletnim poslovnim partnerjem predsednika Volodimirja Zelenskega, Timurjem Mindičem, in finančnikom Oleksandrom Cukermanom. V tiralici je navedeno, da sta oba pobegnila v tujino. Zaradi afere sta odstopila pravosodni minister German Galuščenko in ministrica za energijo Svitlana Grinčuk.

Preberi še Dolgoletnega sodelavca Zelenskega iščejo s tiralico
Ukrajina korupcija kriminalna združba preiskava parlament

