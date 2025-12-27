Ukrajinski protikorupcijski organ odkril kriminalno združbo, v kateri so tudi poslanci

"Nabu (ukrajinski protikorupcijski organ) in Sapo (specializirano protikorupcijsko tožilstvo) sta po tajni operaciji razkrila organizirano kriminalno združbo, v kateri so tudi trenutni poslanci. Zaposleni v državnem varnostnem oddelku se uradnikom Nabuja med preiskovalnimi ukrepi v odborih ukrajinskega parlamenta upirajo," je danes sporočil Nabu. Protikorupcijski urad ni razkril podrobnosti preiskave. Po poročanju časnika Ukrainska Pravda pa naj bi člani kriminalne združbe prejemali podkupnine v zameno za glasovanje v parlamentu.

Država z eno najvišjih stopenj korupcije

V Ukrajini se pogosto ponavljajo finančni in korupcijski škandali. Kljub krepitvi protikorupcijskih organov, ustanovljenih od prihoda prozahodnih političnih sil na oblast leta 2014, je Ukrajina po navedbah organizacije Transparency International država z eno najvišjih stopenj korupcije v Evropi. Zadnji škandal je Ukrajino zajel konec novembra, ko sta Nabu in Sapo izvedla hišne preiskave na domu tedanjega vodje kabineta ukrajinskega predsednika Andrija Jermaka. Slednji je kmalu za tem odstopil.