Ukrajinska SBU ubila morilca znanega polkovnika

V izjavi za javnost so v SBU zapisali, da sta se ruska agenta upirala aretaciji in da sta bila likvidirana. "Danes zjutraj je bila izvedena posebna operacija, med katero sta se člana ruske agentske celice FSB začela upirati, zato sta bila likvidirana," so zapisali v izjavi na Telegramu. Ruske oblasti ukrajinske akcije niso komentirale. Neuradno naj bi šlo za azerbajdžanska državljana, poročajo ruski mediji.

Ukrajinska SBU je sporočila, da je operacijo neposredno vodil prvi človek varnostne agencije Vasil Maljuk. Morilci Ivana Voroniča so žrtvi dolgo sledili, po uspešno izvedenem atentatu pa so skušali pobegniti in se skriti, vendar jih je policija izsledila.

Atentat na Voroniča je bil izvršen sredi belega dne, na enem izmed parkirišč pred stanovanjskimi bloki v Kijevu. Tako policija kot tudi SBU nista omenili možnega motiva za umor obveščevalnega polkovnika. "Varnostna služba in nacionalna policija izvajata celovit sklop ukrepov za razjasnitev vseh okoliščin kaznivega dejanja in privedbo storilcev pred sodišče," je pred dnevi sporočila SBU.

SBU je sicer v preteklosti izvedla več atentatov na tarče v Donecku, Lugansku in Rusiji.

SBU, obsežna domača obveščevalna agencija z več tisoč zaposlenimi, je izvajala atentate in sabotaže proti Rusiji.