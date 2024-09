Ukrajinski sodnik na Dunaju zastrupljen z živim srebrom

Kot piše Kronen Zeitung, naj bi bila že javna skrivnost, da se na Dunaju skriva nekdanji ukrajinski odvetnik in sodnik vrhovnega sodišča Aleksandr Tupicki. Za njim naj bi bil izdan tudi mednarodni nalog za prijetje, pred nekaj dnevi pa se je nekdanji predsednik vrhovnega sodišča po poročanju zastrupil z živim srebrom. Govorice so se sprva pojavile le na Telegramu, kasneje pa je avstrijski portal Report 24 objavil tudi toksikološko poročilo, v katerem piše, da je vrednost živega srebra v telesu Tupickega presežena za kar sedemkrat.

Aleksandr Tupicki, rojen 28. januarja 1963, je nekdanji ukrajinski državni uradnik, ki je bil med leti 2019 in 2022 tudi predsednik ustavnega sodišča v Ukrajini. Leta 2020 ga je Zelenski za dva meseca razrešil, vendar je ustavno sodišče predsednikovo odločitev razglasilo za nezakonito in zavrnilo izvršitev odloka. Zaradi domnevnih korupcijskih dejanj in sprejemanja podkupnin pri delu v ukrajinskem pravosodnem sistemu pa je Zelenski z odlokom podaljšal njegov suspenz še za mesec dni. Tupickega je za ustavnega sodnika imenoval nekdanji ukrajinski predsednik Viktor Janukovič, ki je veljal za proruskega.