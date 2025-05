Ukrajinski veleposlanik: 8. maj, dan spomina in zmage

Milijoni Ukrajincev so se borili proti nacizmu v različnih vojskah, partizanskih enotah, v ilegali, reševali so druge pred preganjanjem in genocidom.

Skupne človeške izgube Ukrajincev so znašale osem milijonov življenj: pet milijonov civilistov in trije milijoni vojakov.

Ukrajinsko ozemlje je bilo eno glavnih bojišč, ukrajinski narod pa je utrpel ogromne izgube in trpljenje. Fronta črta druge svetovne vojne je dvakrat prečkala Ukrajino – najprej z zahoda proti vzhodu, nato z vzhoda proti zahodu. Posledično je ukrajinski narod doživel uničenje in ogromne človeške izgube.

Na primer, arhivski viri omenjajo 57. armado v sestavi 3. ukrajinskega fronta, ki je delovala na območju severne Jugoslavije, tudi v regiji Prekmurje. Prav tako 6. gardijsko tankovsko armado, ki je podpirala pehotne enote in slovenske partizane v zadnji fazi vojne. Slovenski partizani so poznali teren, imeli razvito mrežo povezav ter podatke o nemških položajih, medtem ko so imele sovjetske sile težko oborožitev, tanke in artilerijo, kar je močno okrepilo njihove napadalne zmogljivosti. Vse to je omogočilo učinkovito delovanje proti sovražniku in izvedbo ofenzivnih operacij.

Številni ukrajinski vojaki se niso vrnili iz te vojne – za vedno so ostali na slovenski zemlji.

Po Sloveniji je več spominskih obeležij, spomenikov in skupinskih grobišč, kjer so pokopani sovjetski vojaki, med njimi tudi številni Ukrajinci. Največji med njimi so v mestih Maribor, Murska Sobota, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana.