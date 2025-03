Ukrajinski veleposlanik: Kijev brez podpore ZDA ne bo mogel nadaljevati boja proti Rusiji

"Vprašanje danes ni več, ali obstaja resna grožnja evropski varnosti, temveč, ali je Evropa sposobna delovati dovolj odločno, hitro in ambiciozno," je na brifingu za novinarje povedal veleposlanik Ukrajine v Sloveniji Petro Bešta. Zavzel se je za krepitev naložb v obrambo in varnost Evrope ter pri tem pozdravil načrt Evropske komisije, ki naj bi prinesel do 800 milijard evrov naložb v obrambo.

Ukrajina si po treh letih vojne želi miru, a hkrati tudi močno povojno varnostno arhitekturo v Evropi, je nadaljeval. Vsaka mirovna rešitev mora po njegovem mnenju vključevati ustrezna varnostna jamstva, pri čemer je prepričan, da je članstvo Ukrajine v zvezi Nato najboljša dolgoročna rešitev konflikta.

"Tu ne bi radi govorili o nobeni alternativi. To je naša absolutna prednostna naloga. (...) Ukrajina mora biti vključena v to varnostno arhitekturo Evrope kot polnopravna članica in kot država z najmočnejšo in najbolj izkušeno vojsko v Evropi," je dodal.